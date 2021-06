BEAUPRÉ, Gilbert (Bebert)



À son domicile, le 4 juin 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Gilbert Beaupré, époux de dame Diane Jeffrey, fils de feu monsieur Mandoza Beaupré et de feu dame Bernadette Gilbert. Il demeurait à Saint-Léonard-de-Portneuf.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Elle a été confiée à laMonsieur Beaupré laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Stéphane Labrecque), Hélène, Stéphane (Caroline Côté), Guy (Marc D'août); les enfants de son épouse: Jean (Nadyne St-Gelais), Sonia (Marc Roy), Eric (Thérèse Paradis); ses petits-enfants: Émilie (Frédérick Bouari), Jonathan (Valérie Arsenault-Huet), Joannie (Jérémie Vincent), Raphaël (Alexandra Beaupré); les petits-enfants de son épouse: Marie-Pierre (Steven Beaudoin), Jimmy, Keven (Carolanne Godbout), Myriam (Jérôme Vézina), Jeffrey Lamontagne, Édouard Lamontagne et Maya Perreault; ses arrière-petits-enfants: Harry Vincent et Nolan Bouari; l'arrière-petit-fils de son épouse: Nathan Perreault; sa belle-sœur Gilberte Trudel (feu Martin Beaupré), ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.