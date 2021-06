BLOUIN, Raynald



À Québec, le 7 juin 2021, à l'âge de 76 ans, est décédé, entouré de l'amour et la gratitude des siens, monsieur Raynald Blouin, fils de feu monsieur Philippe Blouin et de feu madame Cécile Gauthier.Raynald est allé rejoindre doucement et en toute sérénité son grand amour feu madame Rita Tremblay. Il laisse dans le deuil ses enfants: Pascale (Jonathan Hurtubise) et François (Jennifer Shapcott); ses petits-enfants: Myla, Océane, Thomas et Nathan; ses sœurs: Thérèse (Jean Allard), Madeleine (Jean-Yves Maltais) et Nicole (feu Roger Dion); son ancienne belle-famille Lachance; son filleul Gabriel Lachance; ses grands amis Jean-Pierre Savard (Diane Valois), Hugues Turgeon (Denise Taillon) et Pierre Bérubé (Madeleine Gaulin); ainsi que plusieurs autres bons amis et connaissances. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h.Un grand merci aux équipes du CIUSSS côtoyées dans les derniers mois ainsi qu'à la Cité Médicale pour ses services à domicile. Nous souhaitons exprimer particulièrement notre reconnaissance au Dre Maryse Archambault, au Dre Karine Michaud, au travailleur social François Desmeules pour son accompagnement ainsi qu'à une femme exceptionnelle et très précieuse Dre Lucie Beaulieu. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation pour les soins palliatifs à domicile de Portneuf du Dr Pierre Viens; www.fsssp.ca ou au 418-337-3658.