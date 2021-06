PAQUET, Marcel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 6 juin 2021, à l'âge de 81 ans et 3 mois, est décédé monsieur Marcel Paquet, époux de feu madame Christiane Pichette, fils de feu madame Annette Chamberland et de feu monsieur Gérard Paquet. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h 30 à 12 h 30.L'inhumation des cendres se fera à la Souvenance. Il laisse dans le deuil ses enfants: Denis, Gaétan, France, Carol, Martin, Chantal, Dave et Carl ainsi que leurs conjoint(e)s; plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants; son frère Jacques Paquet (Thérèse Plante); ses neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Tél: 418 527-4294, Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.