CARRIER, Christiane



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 mai 2021, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Christiane Carrier, épouse de feu Gilles Dupuis, fille de feu Albert Carrier et de feu Maria Robin. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil son fils Stéphane Dupuis; ses petits-enfants adorés : William Parent-Dupuis, Emy Parent-Dupuis et leur mère Claudia Parent (Maxime Brodeur) ; son frère Jean-Luc Carrier; son cousin : André Demers (Sylvie Labrecque); ainsi que ses autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les membres du personnel de l'unité COVID du 5e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec (https://poumonquebec.ca/faire-un-don/).