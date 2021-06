SULLIVAN, Patricia-Ann



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 juin 2021, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Patricia-Ann Sullivan, épouse de monsieur Magella Gagnon, fille de feu Simone Racette et de feu Patrick Sullivan. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil outre son époux, son frère James Sullivan (Fabienne) et sa sœur Gail Sullivan (feu Jean Côté); son neveu Jean-Pierre Côté; les enfants de son époux: Martin Gagnon (Sophie Desgagné), Jean-Sébastien Gagnon (Vanessa Gosselin) et Sabrina Gagnon ainsi que les petits-enfants: Pierre-Olivier, Audrey-Ann, Alexiane, Coralie, Mya, Maxime et Saraline; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon: Rosaire (France), Joseph (Fernande), Florida (Yvon), Florian, Alida, Doris (Rémi), Donald (Claire), Johanne (Damien); de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis dont ses grandes amies: France Poulin et Lise Racette. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les excellents soins prodigués et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU (hôpital de l'Enfant-Jésus), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, 418 525-4385.