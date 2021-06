Fort Alamo: le mythe déboulonné

Dans le folklore américain, plus spécifiquement dans celui du Texas, le siège du Fort Alamo est synonyme de la lutte farouche et de la résistance héroïque.

Dans sa version la plus caricaturale, la bataille du Fort Alamo oppose de courageux colons américains aux troupes du brutal et sanguinaire général Santa Anna. Ce dernier, qui se présente comme le Napoléon du Nouveau Monde, peine à imposer la puissance de sa troupe de 5000 hommes face à une poignée de résistants conduits par le trappeur légendaire Davy Crockett. Si les colons y trouvent finalement la mort, ils auront démontré brillamment le courage américain!

Présenté de cette manière, ce combat épique évoque l’exploit de Léonidas et des Spartiates face à l’armée du puissant roi des Perses Xercès 1er à l’entrée du défilé des Thermopyles. Les héros américains de 1836 sont ainsi associés à l’un des plus célèbres faits d’armes de l’Antiquité.

Presque chaque année depuis le début de ma carrière, je m’emploie à nuancer ce récit au bénéfice de mes étudiants, leur rappelant que l’intervention mexicaine est légitime et que les colons américains souhaitaient arracher cette partie du territoire américain et se déclarer indépendants. Ils y parviendront d’ailleurs un peu plus tard la même année, le célèbre San Houston entrainant les siens au combat au son d’un retentissant : remember the Alamo! Il faut venger Alamo!

L’épisode n’est pas anodin puisqu’il est un prélude à la guerre qui opposera le Mexique et les États-Unis entre 1845 et 1848. À la fin de ce conflit, les États-Unis obtiennent approximativement la moitié du territoire mexicain, tout le sud-ouest des États-Unis de 2021.

Ce n’est qu’à la fin de ce conflit qu’on se décidera à intégrer le territoire du Texas à titre de nouvel État. On s’y refusait jusque là parce que les Texans pratiquaient l’esclavage. C’est d’ailleurs la pratique de l’esclavage qui explique les premières frictions entre les colons américains et les autorités mexicaines. Les Texans sont encore très fiers de leurs origines et de leur indépendance. Le drapeau du Taxas, la bannière à une seule étoile, est un clin d’œil à l’indépendance de la région de 1836 à 1845.

Pourquoi aborder ce sujet avec vous aujourd’hui? Parce que des chercheurs viennent de remettre en question d’autres éléments clés du récit et parce que leur démarche a de nombreuses implications politiques, culturelles et historiques. Une fois de plus, on joue entre histoire et actualité, je n’ai pas su résister.

Chris Tomlinson et Jason Stanford présentent le fruit de leur labeur dans un ouvrage intitulé Forget the Alamo. La référence au cri de ralliement de Houston indique dès le départ qu’on entend revoir la séquence des événements et les motivations des colons.

Parmi les révélations les plus importantes du bouquin, on peut relever l’importance du maintien de l’esclavage comme facteur de motivation. Dès le départ les colons se déplacent en territoire mexicain avec leurs esclaves et leur intention première est d’y développer le modèle des plantations en vigueur dans les États du sud.

Même la bravoure alléguée des colons est mise à mal. Davy Crockett n’aurait résisté pas jusqu’à la mort, mais aurait plutôt abandonné le combat avant d’être exécuté. Non seulement Crockett passe à la moulinette des auteurs, mais plusieurs de ses compagnons également. Les colons ne sont pas là pour résister courageusement et soutenir une noble cause, ils sont plutôt coincés parce qu’ils ne prennent pas au sérieux la menace mexicaine. Mal préparés et dépassés par les événements, ils paient le prix de leur insouciante arrogance. Environ la moitié d’entre eux préfèrent fuir plutôt que d’affronter les troupes de Santa Anna.

La liste des correctifs dénichés par les chercheurs est encore longue, mais je crois que vous comprenez déjà l’essentiel : du récit original, il reste peu de choses. Est-ce bien important en 2021 de rectifier le tout?

Bien sûr, pour les historiens, ça ne fait aucun doute. Pour nous, une des facettes intéressantes du travail de Tomlison et Stanford est qu’ils ont exploité des sources qui ne sont pas qu’américaines. Ils ont intégré à leur matériel des ouvrages mexicains ainsi que des témoignages d’officiers et de soldats de Santa Anna. Vous comprenez sans mal que la perspective change beaucoup et que les chances de parvenir à un récit plus équilibré et près de la vérité augmentent.

Au-delà de l’intérêt de la communauté scientifique, le livre soulève déjà la controverse parce qu’on révise ainsi tout le récit de la création du Texas en exposant une fois de plus le «péché originel» de l’esclavage et la très faible représentation des Noirs et des minorités (dont les Américains d’origine mexicaine) dans l’histoire texane.

Ce livre paraît au moment où la démographie de l’État évolue énormément, une réalité qui rattrape les formations républicaine et démocrate. D’une élection à l’autre, les candidats démocrates sont plus sérieux et ils menacent de plus en plus ce qu’on considérait il y a peu encore comme des bastions républicains.

Parmi les minorités qui connaissent une croissance importante dans les zones urbaines du Texas, on retrouve au premier rang les hispanophones. Alors que leurs revendications attirent de plus en plus l’attention, Forget the Alamo leur rappelle qu’on a fait peu de cas de leur présence dans l’histoire et que les héros présumés de 1836 n’ont pas mérité l’hagiographie qui leur a été réservée.

Écrire l’histoire n’est jamais une tâche simple. L’exercice exige plus que le simple respect des faits parce qu’on doit aussi les organiser, leur donner un sens. L’histoire n’est pas un cumul de dates et de noms, plutôt une mise en contexte et une analyse. On ne devrait jamais l’économie d’une variété de sources et de la rigueur incontournable de la méthode.

Pendant trop longtemps le Texas s’est contenté d’une version édulcorée de son histoire «nationale», se limitant à quelques mythes fondateurs ou à la seule interprétation d’historiens anglo-saxons. Tout comme on s’est intéressé un jour à l’histoire des femmes ou à celle des travailleurs, il faudra maintenant s’assurer que cette histoire représente bien la contribution de toute la société dans sa diversité. Le monde change, l’histoire aussi.