La culture de retour à la Cité de l'Énergie

La scène extérieure de la Cité de l'Énergie sera occupée cet été, avec vingt spectacles qui fouleront les planches de l'Amphithéâtre Québecor grâce à une collaboration avec Culture Shawinigan.

La saison culturelle prendra son envol avec la revue musciale Une nuit sous les ponts de Paris. Le spectacle rend hommage aux légendes de la chanson française, telles que Gilbert Bécaud, Michel Fugain, Dalida, Serge Lama et Charles Aznavour. 18 chanteurs, musiciens et danseurs seront sur scène du 14 au 17 juillet et du 21 au 24 juillet.

La harpiste de renommée internationale, Valérie Milot, sera aussi sur scène pour deux soirs au mois de juillet, soit les 30 et 31.

Au mois d'août, le spectacle À pleines voiles est de retour pour une deuxième année. Bryan Perro est à la barre de cette grande fête avec Jeannot Bournival à la direction musicale. Le public retrouvera dans cette œuvre collective des artistes de la région, dont Cindy Bédard, Nicolas Pellerin, Fabiola Toupin et Claude Despins. Le spectacle sera présenté du 4 au 14 août.

L'auteur-compositeur-interprète Dan Bigras va clore la saison estivale culturelle et offrira deux représentations au mois d'août.

Les billets seront vendus en paires le lundi 21 juin à midi. L’Amphithéâtre Québecor pourra accueillir près de 240 personnes chaque soir.