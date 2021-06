La Ville de Québec travaille sur un projet «novateur» pour aider les femmes victimes de violence conjugale

Régis Labeaume s’est dit jeudi bouleversé que la vague de féminicides eût atteint sa ville plus tôt cette semaine, et a révélé qu’un projet «novateur» est en préparation à la municipalité pour mieux accompagner les victimes de violence conjugale.

Le meurtre de Nathalie Piché, 55 ans, n’a pas laissé le maire de Québec indifférent.

«Ça n’a plus aucun bon sens. Ça me bouleverse. Je me dis toujours que les gars vont mal, tsé. Il y a quelque chose qui ne va pas bien dans la psychologie masculine. Je trouve que des fois on est détraqués et c’est rarement l’inverse en passant. Je n’en reviens pas, je n’en reviens pas, je n’en reviens pas à chaque fois», a déclaré le maire jeudi matin. «C’est épouvantable», a-t-il répété.

Du même souffle, il a révélé qu’«on a un projet très novateur» à la Ville de Québec. Il a expliqué que la conseillère municipale Geneviève Hamelin travaille depuis près d’un an avec le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) sur un projet en matière «d’accueil» et de «services» dont l’objectif ultime serait d’inciter plus de femmes victimes de violences à porter plainte.

Selon lui, le SPVQ fait du bon travail dans l’accompagnement des victimes, mais le processus de dénonciation et le corridor légal demeurent «intimidants». «C’est humiliant, même si le service de police fait tout ce qu’il peut.»

Sans entrer dans les détails, M. Labeaume a affirmé que «ce serait une première au Québec et [que] ce serait totalement orienté sur la prévention, oui, mais en même temps, l’accueil, le support, la guérison, etc. des femmes victimes de violence. Mais ça, c’est celles qui sont encore en vie», a-t-il laissé tomber.

«On voudrait aller plus loin dans l’accueil de ces femmes-là et faire en sorte que ce soit encore plus humanisé comme démarche, et comment dire, très accueillant et très motivant, pour les femmes qui sont victimes, de porter plainte», a-t-il mentionné.

Le maire affirme qu’un canal de discussions est ouvert avec les ministres Geneviève Guilbault et Lionel Carmant et qu’il doit rencontrer celui-ci «la semaine prochaine».

Il aimerait que le projet aille de l’avant avant le départ de la conseillère Hamelin, qui a annoncé qu’elle ne solliciterait pas de nouveau mandat à l’élection municipale de novembre.

Si vous avez besoin d'aide

SOS violence conjugale

www.sosviolenceconjugale.ca

1 800 363-9010

