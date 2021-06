LCF : les tests de dépistage rapide au cœur de la relance

La Ligue canadienne de football (LCF) pourra compter sur les tests de dépistage rapide de la COVID-19 afin d’assurer une reprise sécuritaire de ses activités.

Le circuit Ambrosie a indiqué, jeudi, avoir travaillé conjointement avec Santé Canada afin que ce procédé soit au cœur de sa relance.

«Le gouvernement du Canada met à la disposition de la LCF quelque 60 000 tests de dépistage rapide de la COVID-19; ceux-ci font partie des mesures importantes qui nous permettront de garder nos joueurs, nos entraîneurs, nos officiels et nos employés en sécurité, a dit Randy Ambrosie, le commissaire de la LCF, par voie de communiqué. Ils nous permettront de garder notre personnel en santé et de nous assurer que nos lieux de travail soient des endroits sécuritaires, et ce, de manière efficace et à un coût raisonnable. Nous désirons remercier Santé Canada et nous voulons que les autres employeurs sachent que ce type de soutien leur est également offert.»

Même si les joueurs, les entraîneurs, les membres du personnel de chaque formation, ainsi que plusieurs autres membres de la ligue devront respecter les mesures sanitaires comme la distanciation physique, le lavage des mains et le port du masque, les tests de dépistage rapide joueront un grand rôle, particulièrement dès l’ouverture des camps d’entraînement, le 10 juillet.

«Nous encourageons tout le monde à recevoir une première ou une deuxième dose de vaccin, lorsque ce sera son tour, a ajouté Ambrosie. Mais nous savons que la vaccination à elle seule n’est pas suffisante pour assurer la sécurité de tous. C’est pourquoi les tests de dépistage rapide fournis par Santé Canada sont si importants pour la LCF.»

Les Blue Bombers de Winnipeg et les Tiger-Cats de Hamilton avaient disputé le dernier match de la LCF, en novembre 2019, lors de la 107e Coupe Grey. La formation du Manitoba l’avait emporté 33 à 12. C’est d’ailleurs ces deux formations qui ouvriront la saison 2021, le 5 août, à la suite d’une décision des gouverneurs de la LCF de tenir une saison écourtée.

La saison 2020 en entier avait été annulée en raison de la pandémie de la COVID-19.