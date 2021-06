Le Clarendon a 150 ans

Le célèbre Hôtel Clarendon de Québec, reconnu comme le plus ancien hôtel au Canada, a profité de sa réouverture, vendredi dernier, pour souligner ses 150 ans, un anniversaire qu’il ne pouvait passer sous silence malgré les contraintes ayant restreint les opérations au cours de la dernière année. Après un important incendie, 12 mois de travaux majeurs et la mise aux normes des 144 chambres au coût de 10 M$, la pandémie a contraint l’hôtel à fermer pour une longue période. Situé au cœur du Vieux-Québec, l’Hôtel Clarendon s’inscrit dans les incontournables de la ville. Ayant toujours appartenu à des familles québécoises, il est intimement lié à la riche histoire du Canada et du Québec. Construit par l’architecte Charles Baillairgé en 1858, au coin des rues Sainte-Anne et des Jardins, l’établissement logeait les presses de la Reine en 1860. C’est en 1871 que l’immeuble est converti en hôtel, qu’on connaîtra sous le nom de Clarendon House. C’est en 2012 que l’entrepreneur Michel Côté et, à ses côtés, son fils Marc-Olivier ont acquis l’établissement pour ainsi perpétuer la tradition des familles d’hôteliers qui se sont succédé au Clarendon. hotelclarendon.com

BŌ Cuisine d’Asie

Vous pourrez apprécier, dès le lundi 21 juin, une toute nouvelle expérience culinaire asiatique avec l’ouverture officielle de BŌ Cuisine d’Asie, un concept original signé Le Capitole de Québec. Situé au sein de l’édifice du Diamant, BŌ Cuisine d’Asie s’érige sur deux façades : l’une extérieure, offrant une vue sur la rue Saint-Jean, et l’autre intérieure, donnant sur le Diamant. La cuisine, présentée par le chef Vincent Morin, prendra vie dans la culture culinaire de l’Asie des Moussons par l’entremise des produits du terroir et du savoir-faire des artisans québécois. Entité du Capitole Hôtel, BŌ Cuisine d’Asie comptera 98 places intérieures, dont 20 autour du bar/cuisine ouverte et 40 en terrasse. L’idéation, la conception et la réalisation de BŌ Cuisine d’Asie ont été rendues possibles grâce à la collaboration de la firme Étienne Bernier Architecture, de la designer Ann-France Desmeules et de l’entrepreneur OGESCO. Réservations par téléphone au 418 694-1199 ou au bocuisinedasie.com

60 ans de mariage

Lise Lepage et Gabriel Tremblay (photo) se sont mariés le 17 juin 1961 à l’église de la paroisse Saint-Rodrigue à Québec. Faites le calcul, le couple de Québec célèbre aujourd’hui son 60e anniversaire de mariage. Trois fils sont nés de cette union alors que la grande famille des Lepage compte aussi 4 petits-enfants et autant d’arrière-petits-enfants. Félicitations à vous deux !

En souvenir

Le 17 juin 2006. Les numéros de téléphone à 10 chiffres arrivent au Québec. À Montréal tout d’abord, pour un appel local, il faudra tout d’abord composer l’indicatif régional suite des 7 chiffres du numéro. Les codes 613, 705 et 819, dans la région de Hull-Ottawa, sont également touchés. Dans le code 418, la mesure arrivera deux ans plus tard, le 21 juin 2008.

Anniversaires

Samuel Blais (photo) ailier gauche des Blues de St-Louis, champions de la Coupe Stanley de 2019, 25 ans...Sam Hamad, vice-président principal chez Globatech, 63 ans...Venus Williams, joueuse de tennis américaine, 41 ans...Stéphane Fiset, gardien de but (1989-02: Nordiques, Avalanche, Kings, Canadiens), 51 ans...Robert Sauvé, ex-gardien de but de la LNH et agent de joueurs, 66 ans...Fabienne Thibeault, chanteuse québécoise, 69 ans...Pierre Beaudoin, ex-directeur principal services techniques, CAA Québec, 69 ans...Mike Milbury, défenseur de la LNH (1975-87) avec les Bruins, 69 ans.

Disparus

Le 17 juin 2020 : Jean Brousseau (photo), 90 acteur et comédien québécois (Dr Jérome dans Les Belles Histoires des pays d’en-haut) et président de l’Union des artistes du Québec en 1974-75... 2019 : Mohamed Morsi, 67 ans, ancien président égyptien issu des Frères musulmans... 2016 : Ron Lester, 45 ans, acteur américain (Varsity Blues) ... 2014 : Dr Éric Dewailly, 55 ans, directeur du Centre de recherche du CHU de Québec, professeur à la Faculté de médecine de l’Université Laval et chercheur de renommée internationale en matière de santé publique... 2013 : Pierre-F. Côté, 85 ans, directeur général des élections du Québec (DGE) de 1978 à 1997... 2011 : Ronald France Archambeault, 74 ans, comédien québécois... 2010 : Alain Duclos, 50 ans, du Groupe Tanguay... 2008 : Jean E. Ryan, 71 ans, fondateur du Grand Prix de Trois-Rivières... 2007 : Serge Meunier Lancy, 83 ans violoniste de Québec... 2004 : Gerry McNeil, 78 ans, gardien de buts avec les Canadiens dans les années 50.