Le gouvernement Legault lance Médicaments Québec

Le gouvernement Legault a lancé jeudi le projet «Médicaments Québec» dont le but est d’accroître les capacités de production de la province pour éviter d’éventuelles pénuries.

Une somme de 13 millions $ sera ainsi versée sur deux à l’Université de Montréal où seront menées des activités de recherche pour trouver de nouvelles façons de produire à grande échelle certains ingrédients qui entrent dans la préparation de médicaments.

Médicament Québec sera ainsi piloté par l’Université de Montréal et rassemblera aussi des partenaires industriels et de l’enseignement supérieurs, dont les Universités de Sherbrooke, Laval et McGill.

«Les problèmes d’approvisionnement pendant la crise sanitaire ont mis en évidence le besoin d’augmenter la fiabilité et les sources des chaînes d’approvisionnement», a indiqué le ministre des Finances et ministre de l’Économie et de l’Innovation, Eric Girard.