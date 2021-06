Le palier bleu à la portée de la Côte-Nord si la vaccination s'accélère

La Côte-Nord n’a enregistré aucune nouvelle infection de COVID-19 depuis deux semaines et le dernier cas actif a été retiré du bilan régional jeudi.

À l’instar de la Gaspésie, de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, la Côte-Nord se trouve au palier d’alerte vert depuis plusieurs jours.

Les citoyens de la région peuvent maintenant espérer de nouveaux assouplissements des mesures sanitaires, mais pas avant d’atteindre une couverture vaccinale satisfaisante, notamment chez les 12-17 ans.

Sept jeunes sur dix de ce groupe d’âge sur la Côte-Nord ont reçu une première dose de vaccin, ce qui constitue un retard par rapport au reste du Québec.

«Cette couverture-là, elle est insuffisante actuellement parce qu’on a besoin d’atteindre près de neuf personnes sur dix pour bien protéger nos milieux scolaires. Je suis très préoccupé parce que si la couverture n’augmente pas, à la prochaine rentrée scolaire, s’il y a un cas, on risque de retirer les gens qui ne sont pas vaccinés et ça va nuire à leur apprentissage», a dit jeudi le directeur de la Santé publique de la Côte-Nord, le Dr Richard Fachehoun.

La Côte-Nord est passée au palier d’alerte vert il y a une dizaine de jours. Plusieurs citoyens pensent à la prochaine étape: le passage au palier bleu qui signifiera un retour presque à la normale.

Mais pour s’y rendre, la population de 12 ans et plus qui a reçu deux doses de vaccin doit augmenter de façon significative. Actuellement, la couverture vaccinale de ce groupe d’âge est de 30,6 %.

«Après le palier vert, c’est le palier bleu où on aura plus d’assouplissements. Et ce palier-là, il faut vraiment une bonne couverture vaccinale avec deux doses [pour l’atteindre]. Donc, il faut plus que 75 % de couverture vaccinale de deux doses chez des personnes de 12 ans et plus. Donc, c’est important, on veut profiter de ces assouplissements», a indiqué le Dr Fachehoun à TVA Nouvelles.

