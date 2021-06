Le variant Delta préoccupe en Ontario

Les autorités sanitaires ontariennes se disent préoccupées par le variant Delta qui est maintenant responsable de près de la moitié des nouveaux cas de COVID-19 dans la province.

Selon la santé publique, ces cas sont principalement répertoriés dans la grande région de Toronto.

Ce variant, d'abord identifié en Inde, se propage rapidement. Et la santé publique ontarienne s'attend à ce qu'il devienne le variant dominant dans la province.

Rappelons que le variant le Delta est 60% plus contagieux que le virus original et comporte deux fois plus de risques d'hospitalisation.

«C'est une source de préoccupations, non seulement parce que ça augmente en Ontario, mais à l'échelle planétaire, on voit que c'est un variant qui a tendance à vouloir prendre toute la place», indique la Dre Cécile Tremblay du département de microbiologie, infectiologie et immunologie du Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM).

Au Royaume-Uni, la montée du variant Delta a contraint le gouvernement britannique à reporter d'un mois l'assouplissement des mesures sanitaires, alors que le nombre d'infections monte en flèche.

Au Québec, la frontière entre l'Ontario et le Québec vient de rouvrir; de quoi faciliter la propagation du variant Delta dans la province, selon certains. La santé publique de Montréal dit être aux aguets.

«On n'est certainement pas à l'abri, le Québec. On se doit de maintenir certaines mesures en place», mentionne la directrice de la santé publique, Dre Mylène Drouin.

La Dre Cécile Tremblay insiste sur le fait que «tout voyage non essentiel devrait être encore mis sur pause».

À Ottawa, le Dr Howard Njoo, sous-administrateur en chef de la santé publique fédérale, a rappelé l’importance de recevoir les deux doses du vaccin contre le COVID-19.

«Deux doses protègent jusqu'à 90% contre le variant Delta, selon des études, par rapport à seulement 30% pour une seule», dit-il.