Les animaux victimes du délestage

Les animaux ne sont pas épargnés par le délestage, puisque de nombreux vétérinaires débordés doivent remettre à plus tard plusieurs rendez-vous pour pallier les effets de la pandémie.

« Ça va bien pour les urgences, mais tout ce qui est stérilisation, entretien des dents, vaccins, il y a de longues listes d’attente », constate le président de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, le Dr Gaston Rioux.

Le temps d’attente varie cependant grandement d’un endroit à l’autre, a pu remarquer Le Journal en appelant à une dizaine de cliniques aux quatre coins de la province.

Dans les grands centres, les délais se chiffrent maintenant en semaines, et non plus en jours comme c’était le cas avant la COVID-19. Mais dans les régions éloignées, où il manquait déjà de vétérinaires, le portrait est encore plus sombre, l’attente s’élevant à quelques mois.

« L’augmentation des adoptions d’animaux de compagnie durant la crise a fait grimper la demande », explique le Dr Alexandre Burelle, qui pratique dans la région de Trois-Rivières.

Causes multiples

Face à cette pression supplémentaire, les vétérinaires n’ont donc d’autres choix que de délester, surtout qu’ils sont contraints en plus par des mesures sanitaires très strictes.

« Mes rendez-vous duraient en moyenne 15 minutes, mais maintenant, j’ai dû allonger à une heure, parce que je dois tout désinfecter entre chaque client. Je ne peux donc pas voir autant d’animaux que je voudrais », illustre la Dre Lucie Hénault, une vétérinaire de Montréal qui souligne également que plusieurs de ses collègues ont été mis à profit dans la campagne de vaccination contre la COVID-19.

Pénurie à la ferme

Copropriétaire d’une écurie à Brownsburg-Chatham, dans les Laurentides, Audrey Dion-Paquin a beau avoir appelé dans toutes les cliniques de sa région, elle n’a jamais réussi à trouver un spécialiste pour traiter l’une de ses juments qui a frôlé la mort la semaine dernière avant de reprendre du poil de la bête.

« Ça commence à être dangereux pour les proprios quand un cheval de 1000 livres se lance partout parce qu’il a mal, alors que tu ne peux pas avoir de calmants », s’insurge celle qui a lancé une pétition pour forcer les décideurs à poser des actions concrètes afin de réduire le temps d’attente, notamment le transfert de certaines tâches aux techniciens en santé animale.

En entrevue au Journal, le président de l’Ordre des vétérinaires a soutenu évaluer sérieusement cette possibilité.