Les principales banques australiennes signalent des pannes de leurs services en ligne

Sydney | Les principales banques australiennes ont fait état jeudi de pannes affectant leurs services en ligne, leurs applications et leurs sites internet alors qu'elles tentaient d'en déterminer au plus vite la cause.

«Nous comprenons que certains de nos clients rencontrent actuellement des problèmes pour accéder à nos services», a déclaré à l'AFP la première banque australienne, la Commonwealth Bank.

«Ce problème affecte de multiples organismes, y compris de nombreuses grandes banques», selon la même source.

Les établissements financiers Westpac, ANZ, ME Bank ont tous fait état de problèmes affectant leurs applications mobiles ou leurs produits bancaires en ligne.

Les pannes ont commencé vers 14H10 heure locale (0510 GMT) selon le site internet Downdetector.

La banque australienne ANZ a indiqué à ses clients «pour l'instant, nous ne savons pas à quelle heure cela sera réparé, veuillez essayer de vous connecter dans une heure».