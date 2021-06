Mal à la gorge? C’est peut-être le variant Delta

Au moment où il continue de gagner du terrain, le variant Delta préoccupe de plus en plus les experts, notamment parce que ses symptômes ne sont pas exactement les mêmes que la souche originale de la COVID-19.

• À lire aussi: Voici ce qu’il faut savoir sur le variant Delta

Ce variant d’abord apparu en Inde s’apparente beaucoup à un simple rhume. Les symptômes qui y sont associés sont des maux de tête, des maux de gorge et des écoulements nasaux.

Une situation qui peut être assez trompeuse pour les gens puisque les principaux symptômes de la COVID-19 comme la perte de l’odorat et de goût ne semblent pas se manifester avec le variant Delta.

«Il faut être extrêmement vigilant quand on a des symptômes qui peuvent s’apparenter au rhume. Vous devriez considérer que ça peut être ce fameux variant qui commence à vraiment circuler de plus en plus», a expliqué le virologue Benoit Barbeau, jeudi, en entrevue à LCN.

Le changement des symptômes pourrait s’expliquer par le fait que ce sont les jeunes qui sont de plus en plus atteints par la maladie à coronavirus.

«Ceux-ci sont probablement mieux capables de gérer l’infection en tant que telle et en fait ça finit par être des symptômes qui s’apparentent à un rhume banal», a-t-il dit.

La prudence est toujours de mise alors que le Québec continue de progresser dans son déconfinement, rappelle M. Barbeau.

«La bonne nouvelle, quand même, c’est qu’on a un vaccin qui est efficace et même très efficace contre le variant. (...) Cette protection-là est certainement forte et va vous empêcher de développer des symptômes sévères et d’être hospitalisé», a indiqué le virologue.