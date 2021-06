Pont Pierre-Laporte: des bouchons durant 22 jours à Québec

Pierre-Laporte causera d’intenses maux de tête aux automobilistes qui voudront entrer à Québec pour les vacances cet été.

Durant 22 jours, des dizaines de kilomètres de bouchons sont à prévoir surtout lors des heures de pointe. Le pont Laporte sera partiellement fermé du 27 juin au 7 juillet, puis du 8 au 18 août. Une seule voie sera accessible dans chaque direction. Les travaux, effectués 24 heures sur 24, serviront à remplacer la membrane d’étanchéité du pont, qui s’est usée prématurément.

« C’est du costaud. Ce sera compliqué. Y’a pas à dire. Ce sont des travaux importants », a convenu d’emblée le ministre des Transports, François Bonnardel.

Nombreux refoulements

Sur la rive nord, aux pires moments de la journée, on anticipe des bouchons, sur l’autoroute Henri-IV, jusqu’à Chauveau, soit près du secteur de Neufchâtel. Sur Duplessis, le trafic pourrait refouler à la hauteur de l’aéroport Jean-Lesage.

« La 40 Est jusqu’à Blaise-Pascal, la 40 Ouest jusqu’à Henri-Bourassa, la 440 Ouest, environ 1 km avant Saint-Sacrement, Laurier jusqu’à Claire-Fontaine et Champlain jusqu’au-dessous du pont Pierre-Laporte », a énuméré le ministre.

Sur la Rive-Sud, les autoroutes croisant la 73, soit celle qui mène au pont Pierre-Laporte, seront congestionnées.

À Saint-Nicolas, sur la 20 est, le trafic pourrait refouler jusqu’à la route Lagueux. Sur la 20 Ouest, le trafic traversera une partie de Lévis, pouvant s’étendre tout près de la route du Président-Kennedy.

Des bouchons n’épargneront pas non plus la route 132 et le boulevard Guillaume-Couture, qui bordent le fleuve Saint-Laurent.

– Avec les informations de Taïeb Moalla, Le Journal de Québec