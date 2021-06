Respirateurs et masques chirurgicaux: du matériel filtrant produit à Montréal

Ottawa va investir jusqu’à 29 millions $ dans l’entreprise Meltech Innovation Canada, une division du Groupe Medicom, pour soutenir la construction d’une nouvelle usine dans la région de Montréal vouée à la fabrication d’un matériel filtrant pour les respirateurs et les masques chirurgicaux.

Les fonds fédéraux proviennent du Fonds stratégique pour l'innovation.

L’investissement total pour la construction de la nouvelle usine est de l’ordre de près de 39 millions $. Celle-ci pourra produire annuellement le matériel filtrant nécessaire pour fabriquer des dizaines de millions de masques et disposera aussi d’un laboratoire de recherche & développement ainsi que d’installations d'essais techniques.

Au moins 21 nouveaux emplois seront créés, en plus de 16 nouveaux postes coopératifs pour les étudiants universitaires.

Le gouvernement fédéral a dit jeudi qu’il souhaite ainsi combler une lacune dans la capacité nationale de fabrication d’équipements de protection individuelle.

«L'investissement annoncé aujourd'hui dans Meltech constitue une étape importante afin d'accroître la résilience du Canada et sa capacité d'affronter de futures pandémies. Cet investissement permettra aux travailleurs de la santé de première ligne de continuer à disposer d'un approvisionnement fiable en équipement de protection individuelle, ce dont ils ont absolument besoin. De plus, ce projet entraînera la création de bons emplois ici à Montréal», a dit le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne.

«Medicom est fière de continuer à investir dans la souveraineté des chaînes d'approvisionnement nationales aux quatre coins du monde, y compris au Canada, où son siège social est établi depuis trois décennies. Notre entreprise s'enorgueillit de ses produits de protection et de la qualité homogène des matériaux utilisés pour leur production au sein de notre réseau mondial d'installations de fabrication. Nous sommes très fiers d'établir Meltech Innovation, qui produira du matériel filtrant de calibre médical ici même au Canada, a indiqué pour sa part le président-directeur général et fondateur de Medicom, Ronald Reuben.

Rappelons par ailleurs qu’en avril 2020 Services publics et Approvisionnement Canada avait signé un contrat avec Medicom pour l'acquisition de 20 millions de respirateurs N95 et de 24 millions de masques chirurgicaux par année pendant 10 ans.