Travaux sur le pont Pierre-Laporte: les véhicules d’urgence emprunteront le pont de Québec

Durant les travaux estivaux majeurs sur le pont Pierre-Laporte, les véhicules d’urgence, comme les ambulances, emprunteront la voie centrale du pont de Québec. Malgré ce chambardement, on n’anticipe aucun retard dans les services urgents aux citoyens.

C’est ce qu’on a appris jeudi après-midi lors d’une présentation technique consacrée aux détails des travaux imminents sur le pont Pierre-Laporte.

🚧Je suis conscient que la situation sera difficile pour les automobilistes qui empruntent le pont Pierre-Laporte, mais je veux rassurer la population : toutes les mesures sont prises afin de maintenir la fluidité nécessaire aux déplacements essentiels et aux situations d’urgence pic.twitter.com/VBV4Vgl1ib — François Bonnardel (@fbonnardelCAQ) June 17, 2021

«Des corridors d’urgence ont été déterminés sur les deux rives pour assurer en tout temps le passage des véhicules d’urgence», a expliqué Odile Béland, directrice générale de Chaudière-Appalaches au ministère des Transports du Québec (MTQ).

D’après elle, «il faut s’attendre à une congestion permanente toute la journée. On compte beaucoup sur la collaboration de tout le monde pour ne pas utiliser le pont pour des raisons non essentielles», a-t-elle ajouté en encourageant le télétravail et l’utilisation du transport en commun dans la mesure du possible.

Les représentants du CIUSSS de la Capitale-Nationale et du CISSS de Chaudière-Appalaches ont exprimé leur satisfaction devant les mesures annoncées.

Le pont Laporte sera partiellement fermé du 27 juin au 7 juillet, puis du 8 au 18 août. Une seule voie sera accessible dans chaque direction. Les travaux, effectués 24h sur 24, serviront à remplacer la membrane d’étanchéité du pont, qui s’est usée prématurément.

Dès lundi, le maire Labeaume avait affirmé que la Ville de Québec se mettrait en «situation d’exception potentielle» concernant ces travaux. La municipalité doit détailler dans une conférence de presse, demain, vendredi, les mesures qui seront adoptées.