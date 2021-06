Un éminent chercheur de Québec quitte pour le Texas

Un éminent chercheur de l’Université Laval qui est à l’origine d’un vaccin contre l’Ebola quitte le Québec pour le Texas, a appris TVA Nouvelles jeudi.

Le microbiologiste Gary Kobinger, qui en plus du vaccin anti-Ebola est derrière un vaccin contre le Zika, va diriger le laboratoire de Galveston National, à l’Université du Texas. Cette dernière est au niveau de confinement et de sécurité de catégorie 4.

Il travaillait en ce moment sur un vaccin contre la COVID-19. En quelques semaines, avec à peine 1 million $ en main, il a accouché d’un prototype efficace sur les animaux, mais s’est vu refuser par Ottawa le financement nécessaire pour lancer les essais cliniques sur les humains, a révélé le «Journal de Montréal». Pour lui, ce changement de bureau représentera une avancée. Là-bas, l’argent sera un pas un problème et les projets seront nombreux.

«Au Canada, les vaccins ont coûté autour de 10 milliards $. Ce montant aurait été assez pour développer 50 vaccins jusqu’à l’homologation, si ce n’était pas de l’état d’urgence sanitaire. Développer, ça veut aussi dire créer un marché» a-t-il partagé.

Le gouvernement du Québec avait d’ailleurs l’intention de financer lui-même la production du vaccin québécois contre le coronavirus développé par l’équipe du Dr Gary Kobinger et largué par le fédéral. Dans cette même optique, il a lancé jeudi le projet «Médicaments Québec» dont le but est d’accroître les capacités de production de la province pour éviter d’éventuelles pénuries.

Une somme de 13 millions $ sera ainsi versée sur deux à l’Université de Montréal où seront menées des activités de recherche pour trouver de nouvelles façons de produire à grande échelle certains ingrédients qui entrent dans la préparation de médicaments.

Médicament Québec sera ainsi piloté par l’Université de Montréal et rassemblera aussi des partenaires industriels et de l’enseignement supérieurs, dont les Universités de Sherbrooke, Laval et McGill.

« Les problèmes d’approvisionnement pendant la crise sanitaire ont mis en évidence le besoin d’augmenter la fiabilité et les sources des chaînes d’approvisionnement», a indiqué le ministre des Finances et ministre de l’Économie et de l’Innovation, Eric Girard.

L’initiative a été saluée par M. Koebinger et bien qu’il sera aux États-Unis, il espère que son candidat-vaccin soit soutenu par le gouvernement.

- Avec la collaboration de Vincent Larin