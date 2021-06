Tel qu’annoncé la semaine dernière, la 56e Coupe Vanier sera présentée au Stade TELUS-Université Laval le 4 décembre, ont confirmé hier l’Université Laval et U Sports.

Pas plus tard que l’an dernier, le Service des activités sportives de l’Université Laval avait fait savoir qu’il n’y avait pas d’intérêt de son côté pour présenter la finale du football universitaire canadien à Québec.

La pandémie, qui a privé les étudiants-athlètes de sport depuis des mois, a modifié le tableau.

«C’était important pour le club de football et l’Université Laval de lever la main pour la relance du sport universitaire», a expliqué la directrice du service et co-présidente du comité organisateur, Julie Dionne.

«La dernière année a été très difficile, particulièrement pour les sportifs de l’Université et de la région. On voulait leur envoyer un message d’espoir. On a toujours eu à cœur de donner une expérience extraordinaire aux étudiants-athlètes en organisant de grands événements comme celui-là», a-t-elle ajouté.

Ce sera la septième fois que le PEPS sera le théâtre de la Coupe Vanier, dont les deux dernières éditions de 2019 et 2018. Le Rouge et Or a été finaliste dans trois des six rencontres organisées à Québec jusqu’ici.

Spectateurs attendus

D’ici à décembre prochain, il y a bon espoir qu’un relâchement des mesures sanitaires permette la présence de nombreux spectateurs. Pour le moment, la réservation de places est limitée aux quelque 3500 détenteurs de billets de saison du Rouge et Or. Des billets à l’unité seront disponibles autour de la fin août.

«Je pense qu’en décembre, on pourrait facilement être rendus à 50 ou 60% de notre capacité. L’automne nous le dira», a mentionné Julie Dionne.

Décision facile

Pour U Sports, la principale option sur la table était d’octroyer la présentation du match ultime au gagnant de la Coupe Mitchell, disputée entre les représentants de l’Ontario et des Maritimes. Jusqu’à ce que l’Université Laval lève la main.

«La décision est devenue facile avec toutes les belles expériences qu’on a eu au fil des années à Québec. On a pu se fier à un comité organisateur très robuste, qui a de l’expérience», s’est réjoui John Bower, directeur du marketing et des communications chez U Sports.

«Il y a ici une véritable passion pour le football universitaire. Le monde est habitué de suivre le parcours de nos joueurs, un peu plus que dans les autres provinces. C’est très symbolique de relancer le sport ici», a renchéri M. Bower.

Ce dernier n’a pas voulu spécifier comment serait partagé le budget, mentionnant qu’il s’agit d’une «entente privée».

On est dans un pays nordique, il faut savoir s’adapter. Tant qu’il n’y a pas d’orage, on joue au football.

Implication des anciens

Par ailleurs, les anciens seront plus impliqués que par le passé dans l’organisation de l’événement.

«Il faut redonner au programme qui nous a tant donné», a souligé Richard Bélanger, co-président du comité organisateur et ancien joueur de ligne offensive, de 1997 à 1999.

«La Coupe Vanier, c’est le but à atteindre, la réussite en équipe et ce n’est rien de moins que la conquête de l’excellence. C’est un privilège pour moi d’avoir fait partie de l’édition de la première conquête de la Coupe Vanier. J’ai fait partie du début du long cheminement d’un nouveau programme», a continué celui qui a fait partie de la première édition championne du Rouge et Or football, en 1999.