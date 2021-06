Une édition de retour à Lanaudière

Après une édition en ligne avec des concerts provenant de ses archives, le Festival de Lanaudière est de retour, en vrai, pour sa 44e édition. Un été qui sera marqué par le retour des Grands Ballets Canadiens, des Violons du Roy, de Karina Gauvin et du chef Jacques Lacombe.

Le Festival de Lanaudière pourra accueillir 1200 personnes, du 17 juillet au 8 août, pour les dix concerts présentés à l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay.

L’Orchestre symphonique de Montréal, les Violons du Roy, l’Orchestre Métropolitain, Karina Gauvin, Mélisande McNabney, Marc-André Hamelin, les Grands Ballets Canadiens et le Choeur de l’Orchestre symphonique de Montréal a cappella défileront sur les planches de l’amphithéâtre.

Photo Courtoisie Raphael Ouellet

Les Grands Ballets offriront, le 23 juillet, la première mondiale de Requiem du chorégraphe Andrew Skeels, sur la musique du Requiem allemand de Brahms.

« C’est une chorégraphie sur les multiples deuils qu’on a tous traversés collectivement et individuellement depuis le début de la pandémie. C’est une pause, une réflexion et un moment de contemplation », a indiqué le directeur artistique Renaud Loranger, hier, lors du dévoilement de saison sur Facebook.

Les 6 et 7 août, Marc-André Hamelin et l’Orchestre Métropolitain, dirigé par Yannick Nézet-Séguin, présenteront les cinq concertos pour piano et orchestre de Beethoven. Un concert pour souligner le 250e anniversaire du compositeur autrichien qui n’a pas pu être célébré l’année dernière.

Concerts surprises

Le 8 août, lors du concert de clôture, l’OM interprétera la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, les Fresques de Piero della Francesca de Bohuslav Martinu et, pour la première fois, l’œuvre Eko-Bmijwang, commandée à la compositrice autochtone Barbara Assiginaak. Une courte composition méditative sur l’espace, la nature et sur l’eau.

L’amphithéâtre accueillera 450 spectateurs sous son toit de et 750 personnes seront répartis sur des emplacements en distanciation sur la pelouse.

Le Festival proposera aussi une série de cinq récitals dans des églises de Lanaudière. On retrouvera le Quatuor Molinari et la claveciniste Mélisande McNabney, Charles Richard-Hamelin et la pianiste-soprano Rachel Fenlon, Andrew Wan qui feront leurs débuts, en solo, à Lanaudière. Quatre concerts et récitals seront aussi offerts en webdiffusion.

Photo Raphael Ouellet

Nouveauté, une quinzaine de concerts spontanés, mettant en vedette des jeunes musiciens québécois, seront présentés à différents endroits dans le Grand Joliette. Le Festival présentera aussi du cinéma en plein-air avec Au bout des doigts, La Reine de neiges 2, Yesterday et La chef d’orchestre. C’est gratuit, mais il faut réserver sa place.

Des concerts pourraient s’ajouter selon l’évolution du calendrier d’ouverture des frontières.

Les billets sont en vente et tous les détails de la programmation sont en ligne à lanaudiere.org.