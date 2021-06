BOUFFARD, Gaston



Au Centre d'Accueil St-Joseph de Lévis, le 25 mai 2021, à l'âge de 86 ans et 6 mois, est décédé monsieur Gaston Bouffard, époux de madame Lucille Audet, fils de feu monsieur Philippe Bouffard et feu madame Rosa Fortin. Il demeurait à Lévis (secteur Pintendre), natif de St-Léon de Standon. La famille accueillera parent et amis aude 14 h à 15 h 30, ensuite il y auraIl laisse dans le deuil son épouse madame Lucille Audet, ses enfants : Martin (Lorraine Breton), Mario (Louise-Andrée Hardy), Jean-Pierre (Sophie Brochu), Gilles (Michèle Laplante), Sylvie (Vincent Martineau) et Christine (Yvan Lachance); ses petits-enfants : Véronique, Sarah, Olivier, Marie-Hélène, Jonathan, Keven, Anne-Sophie, Élisabeth, Charles-Alexandre, Émilie, Vincent, Anabelle, Rafaël, Éloïse et Flavie; ses frères et sœurs : feu Daniel (feu Odette Lévesque), Myonne (feu Damien Audet), Jean-Louis (feu Marcelle Giguère), feu Yvon pme, feu Margo (Guy Leblanc), Violette, feu Micheline, Lise (Ludger Lapointe) et Thérèse (feu Hercule Vachon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Audet : Bertha (feu Gonzague Audet), feu Bertrand (feu Rose-Hélène Grenier), feu Hélèna (feu Gérard Labonté), Jean-Paul (feu Monique Ruel), feu Damien (Myonne Bouffard), Denise (feu Paul Ruel), feu Édouard (feu Pauline Lavertu). Un remerciement spécial à l'équipe du CHSLD St-Joseph pour les bons soins et la bienveillance dont elle a fait preuve. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Société Alzheimer de Chaudière-Appalaches 1494, route du Président Kennedy Nord C.P. 1 Ste-Marie (Québec) Canada G6E 3B4 ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis 143 rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. La direction des funérailles a été confiée à la