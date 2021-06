L’événement KWE! À la rencontre des peuples autochtones prend son envol aujourd’hui, dans une formule hybride. Celle-ci propose une exposition à la place Jean-Béliveau, un volet gastronomique au Grand Marché de Québec ainsi qu’une programmation virtuelle sur les réseaux sociaux et le site internet de KWE! célébrant les savoir-faire et la musique de ces peuples. Ces 17 jours de festivités pour toute la famille donneront l’occasion au public de découvrir la richesse culturelle des onze nations autochtones au Québec.

Exposition unique

Grâce à des panneaux attractifs et à une carte géographique géante, chacune des Nations sera présentée et les visiteurs en apprendront davantage sur les différentes localisations des communautés à travers le territoire. Ils auront également l’occasion d’admirer le grand shaputuan dans laquelle ils entendront la sonorité des 11 langues autochtones. Le metashanshuap, une autre habitation traditionnelle, rappellera les éléments de la nature, en son.

Pleins de saveurs au Grand Marché

En collaboration avec Tourisme Autochtone Québec, l’événement propose trois kiosques thématiques sur la chasse, la pêche et la cueillette, dont l’offre culinaire sera orchestrée par un chef local et un intervenant des peuples autochtones. Chaque kiosque présentera une cuisine thématique traditionnelle sous forme de boîte à emporter, incluant : une sagamité, un plat principal, un pain banique, une bouchée sucrée et un produit brut pour créer des recettes à la maison.

De grands rendez-vous virtuels

Une riche programmation virtuelle sera déployée sur la page Facebook et la chaîne YouTube de KWE! À la rencontre des peuples autochtones. Des démonstrations de savoir-faire sous forme de capsules tournées à Wendake informeront les internautes sur la préparation du lièvre, la fabrication des mocassins, la cuisson de l’outarde, la fabrication de bijoux avec des piquants de porc-épic, la fabrication de capteurs de rêves, la confection de paniers en frêne noir, ainsi que l’histoire des chants de gorge.

Lors de la Journée nationale des peuples autochtones, le 21 juin, le teuaikan de Paul-Arthur McKenzie sonnera et le groupe de tambours Red Tail Spirit Singers en mettront plein la vue et les oreilles! À 14h, ce sera au tour de Melissa Girvin et Régis Niquay de prendre la scène d’assaut, suivis à 16h d’André Simon et de Shauit. Les rappeurs Samian et Q052 seront de la fête dès 18h, alors qu’ à 20h, les festivaliers virtuels assisteront en direct aux concerts des populaires auteurs-compositeurs-interprètes Scott-Pien Picard et Émile Bilodeau.

► La programmation complète est disponible en ligne à www.kwequebec.com ainsi que sur la page Facebook de l’événement : www.facebook.com/kwequebec/.