Adam Levine: retour aux sources

Après avoir volé de ses propres ailes pendant quelques années, le chanteur a choisi de revenir à ses premières amours, le groupe Maroon 5. Inspiré par un long confinement passé en famille, il entame cette nouvelle étape de sa vie avec la sérénité d’un homme d’expérience. Zoom sur ses confidences.

Cap sur la famille

Comme bien des gens, le leader de Maroon 5 a profité du congé forcé imposé par la pandémie pour passer plus de temps avec les siens. «On a été forcés de réévaluer instantanément ce qui était le plus important, et pour moi, c’était de passer du temps en famille, surtout avec mes petites filles», a confié le fier papa de Dusty Rose, quatre ans, et de Gio Grace, trois ans, à l’animateur Ryan Seacrest.

Marié au mannequin Behati Prinsloo depuis 2014, Levine a gardé la main en jouant de la guitare pour les trois femmes de sa vie. «J’aime m’asseoir et jouer de la musique pour ma femme. Il n’y a rien de plus important au monde, surtout en ce moment. Pour moi, la musique est quelque chose qui peut être consommé même quand on est retiré du monde; elle en devient même plus sacrée.»

Le père de famille de 42 ans reprendra bientôt la route, mais cette période de repos restera une parenthèse bienheureuse de sa vie. «Je sentais que cette étrange craquelure dans le temps ne reviendrait jamais, alors j’y ai plongé tête première.»

Un amour 2.0

Le conte de fées entre la star et son épouse n’est pas sans rappeler le synopsis de la comédie romantique «Vous avez un message», puisque les tourtereaux ont fait connaissance en 2012 devant leurs claviers respectifs. «Adam cherchait une femme pour jouer des scènes d’action dans le vidéoclip d’une chanson, et un ami commun m’a recommandée en disant que j’étais un vrai garçon manqué. Il m’a donc écrit pour savoir si je pouvais le faire», a raconté le mannequin au blogue «StyleCaster».

La jeune femme n’a pas décroché le rôle en question, mais elle a continué de correspondre avec le chanteur de Maroon 5. Les futurs amoureux se sont rencontrés un mois plus tard quand Prinsloo s’est rendue à Los Angeles pour le travail. «C’était l’amour au premier regard, c’était fou! Nous avons rompu pendant deux mois, réalisé que c’était la pire décision au monde et remis le couvert, puis nous nous sommes fiancés et mariés. C’était une folle épopée!» s’est remémorée l’égérie de Victoria’s Secret.

Le couple a accueilli sa première fille en 2016 et sa deuxième en 2018. «Je suis obsédé par mes filles, a raconté Levine à Ellen DeGeneres. Je les adore d’une façon que je ne croyais pas possible pour de si petites personnes.»

Un chanteur avant tout

L’interprète de «Girls Like You» n’a pas chômé depuis le début des années 2000. Après avoir fondé le groupe qui allait devenir Maroon 5, alors qu’il était encore à l’école secondaire, ce natif de Los Angeles a déployé les multiples cordes de son arc. Coach à l’émission américaine «The Voice» de 2011 à 2019, producteur de musique et de télévision, créateur d’un parfum et d’une collection de vêtements à son nom, il a aussi œuvré devant la caméra, notamment en jouant Leo Morrison dans la deuxième saison de la série «Histoire d’horreur».

En retournant à ses premières amours, Levine a réalisé que ces années passées loin des studios d’enregistrement avaient altéré sa voix. «Je travaillais beaucoup, alors j’avais du mal à me concentrer sur la bonne façon de chanter. Je pense que je tenais ça pour acquis, et quand j’ai recommencé à chanter plus souvent, j’ai réalisé que ce n’était plus comme avant», a-t-il révélé à Howard Stern.

Heureusement, la star entend bien se consacrer à la musique au cours des prochaines années. «Je me suis vraiment établi à nouveau comme musicien, comme membre d’un groupe. C’est mon travail, c’est ce que j’aime, je me fous du reste en ce moment. Pour la première fois depuis longtemps, j’ai pu me concentrer là-dessus exclusivement.»

Un retour attendu

Voilà plus de 25 ans que Maroon 5, d’abord baptisé Kara’s Flowers, roule sa bosse. Certains de ses membres sont partis et ont été remplacés par de nouveaux venus, mais le son funk rock de ses albums est demeuré le même.

Malgré ses collaborations avec d’autres artistes, Maroon 5 n’a jamais perdu de vue son identité en tant que groupe. «J’ai parfois l’impression qu’il n’y a plus de groupes de musique, qu’il s’agit d’une espèce en voie de disparition, a affirmé Levine lors d’une entrevue avec Apple Music. Je veux dire: il y a encore des groupes, mais j’aimerais qu’il y en ait plus.»

Maroon 5 commençait une tournée quand la pandémie a frappé. Qu’à cela ne tienne, les musiciens ont profité du confinement pour mettre la touche finale à un album très attendu. «Chacun de notre côté, nous avons ajouté notre contribution aux chansons. Le courant passait bien, c’était agréable», a mentionné le chanteur à Howard Stern.

Le groupe remontera sur scène à partir de l’été pour compléter sa tournée et présenter son nouveau matériel à un public impatient. À quoi peut-on s’attendre? «Mon but est de créer des chansons qui ne sonneront pas démodées 10 ans plus tard, a expliqué Levine à “Variety”. Avant d’enregistrer une pièce, je me demande si je pourrai vivre avec pour toujours.»

«JORDI»: un album et un hommage

Le 22 décembre 2017, Jordan Feldstein, gérant de Maroon 5 et ami d’enfance d’Adam Levine, succombait à une embolie pulmonaire à 40 ans. Le chanteur, anéanti par la mort de son complice, a dû prendre la carrière de son groupe en main. «Dans les situations chaotiques qui sont aussi horribles et déchirantes, il n’est pas question de se défiler, a-t-il expliqué à “Variety”. On a pris les rênes prudemment, mais avec optimisme.»

Le groupe a décidé de rendre hommage à son défunt gérant en intitulant son septième album «JORDI». Ce nouvel opus comprendra 14 chansons, dont le succès «Beautiful Mistakes», que Levine interprète en duo avec Megan Thee Stallion. Stevie Nicks et Jason Derulo ont aussi collaboré à l’album.

Ses influences musicales

AFP

Le chanteur de Maroon 5 est un touche-à-tout, et ce trait de caractère se reflète dans ses influences musicales qui vont de Prince à Marvin Gaye, en passant par Led Zeppelin. Levine s’est confié à l’animateur radio Howard Stern au sujet de ses idoles.

Bill Withers

«J’ai pleuré en apprenant son décès. Nous avions une chimie incroyable. J’ai passé des heures et des heures à jaser dans un studio avec lui. Il m’a donné d’excellents conseils à un moment où je sentais que j’en avais besoin», a-t-il confié au sujet de l’auteur-compositeur-interprète américain décédé en 2020.

Guns N’ Roses

«Le solo de guitare de “Sweet Child O’ Mine” est celui que je préfère jouer. Slash (le guitariste de Guns N’ Roses, NDLR) était un virtuose de bien des façons, mais il était aussi poignant et toujours très bon. Il avait vraiment tout pour lui!»

Metallica

«”Master of Puppets” est un chef-d’œuvre. Tous ces groupes que j’idolâtre et auxquels je voue un culte ne pourraient être surpassés. Personne n’est meilleur qu’eux dans ce qu’ils font.»

Stevie Wonder

«Je ne connaissais pas vraiment la musique de Stevie avant mes 18 ans, quand mon batteur m’a joué “Pastime Paradise”. Il m’a transporté ailleurs musicalement. Il a défini un style vocal qui est encore imité, et tout ce qu’il fait lui semble facile.»