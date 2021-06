Basketball féminin: une prise importante pour le Rouge et Or

L’attente en valait le coup pour le Rouge et Or de l’Université Laval.

Acceptée dans le programme de kinésiologie après un refus en médecine, la garde Léa-Sophie Verret, des Dynamiques de Sainte-Foy, a confirmé sa venue avec le Rouge et Or, mercredi, et s’est entraînée avec ses nouvelles coéquipières en soirée.

Au final, elle a tranché entre le Rouge et Or et les Martlets de McGill. Guillaume Giroux était très heureux de la tournure des événements. «Je suis très, très content, a déclaré l’entraîneur-chef lavallois. Avec le départ de Zahra (Wajih) qui évolue maintenant dans les rangs professionnels en France, il y avait une belle place de disponible.»

Giroux est élogieux à l’égard de Verret. «Léa-Sophie est capable de se créer un tir par elle-même, ce qui est un talent plus rare chez les femmes, a-t-il expliqué. En gagnant ses duels à un contre un, elle créée aussi des opportunités pour ses coéquipières. Ça tombe bien parce qu’on veut miser sur un style de jeu où les gardes vont créer pour les autres.»

«C’est une fille créative, talentueuse et qui mange du basketball, de poursuivre Giroux. Elle aura un impact immédiat dans l’équipe. Nous avons quatre gardes pour deux postes et toutes les filles auront pas mal de minutes. Même si elle ne mesure que 5 pi 4 po, Léa-Sophie possède un bon instinct au rebond.»

À Laval, Verret retrouvera Sabrine Khelifi et Frédérique Beaudry-Blais avec qui il a remporté le championnat provincial collégial Division 1 en 2020 face aux Blues de Dawson. Leur beau parcours s’était arrêté après le provincial puisque le championnat canadien avait été annulé en raison de la pandémie. Les trois se partageront le boulot pour les deux postes de garde en compagnie de la Française Leslie Makosso qui sera de retour pour une deuxième saison après avoir été opérée à une hanche dans son pays il y a un mois.

Verret a été élue au cours de cette saison de rêve au sein de la deuxième équipe d’étoiles du circuit collégial et fut nommée étudiante-athlète par excellence chez les Dynamiques. Elle a conservé une moyenne de 14,4 points par match pour terminer au 5e rang du circuit.