Bergeron n’aura pas un cinquième trophée Selke

Nommé au trophée Frank-J.-Selke pour une 10e saison de suite, l’attaquant québécois des Bruins de Boston Patrice Bergeron s’est fait ravir son cinquième sacre par l’attaquant des Panthers de la Floride Aleksander Barkov, vendredi.

Bergeron aurait pu devenir le hockeyeur le plus décoré de cet honneur de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH), devançant ainsi Bob Gainey, qui en compte quatre aussi.

Nommé pour la première fois, le Finlandais s’est ainsi assuré de gagner le trophée remis au meilleur attaquant défensif en récoltant 62 des 100 votes de première place. Au total, il est apparu sur 92 bulletins de vote.

Cette saison, Barkov a amassé 58 points en 50 matchs, tout en maintenant un différentiel de +12. Il a terminé au neuvième rang de l’ensemble des attaquants du circuit Bettman pour le temps de jeu moyen, avec 20 min 56 s par match. Il a aussi remporté 1026 mises au jeu, ce qui lui vaut le 10e rang de la ligue.

Barkov devient ainsi seulement le cinquième joueur de l’histoire de la Ligue nationale à remporter au moins une fois le trophée Frank-J.-Selke et le trophée Lady Byng, remis au joueur ayant incarné le meilleur esprit sportif et des qualités de gentilhomme, au cours de sa carrière, rejoignant ainsi une liste de noms connus comme Pavel Datsyuk, Ron Francis, Anze Kopitar et Ryan O’Reilly.

Pour sa part, Bergeron a terminé au deuxième rang du scrutin, derrière Barkov, avec 15 votes de première place, entre autres. L’athlète de 35 ans a amassé 48 points en 54 matchs, tout en maintenant un impressionnant différentiel de +27, le troisième meilleur chez les attaquants de la ligue.

Mark Stone occupe donc la troisième place, avec 11 votes de première place.

À noter que l’attaquant du Canadien de Montréal Phillip Danault a terminé au sixième rang, lui qui est apparu sur 43 des 100 scrutins, dont un vote de première position.

