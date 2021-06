Céline Dion: l’apparition télé qui a tout démarré

Michel Jasmin n’avait pas l’habitude de recevoir des inconnus à son émission. Il a fait une exception le 19 juin 1981 en y accueillant une jeune fille de 13 ans qui n’avait jamais fait de télévision : Céline Dion. « Le talent était tellement évident », se rappelle l’animateur en entrevue au Journal.

Ce baptême des ondes a beau fêter son 40e anniversaire samedi, Michel Jasmin s’en souvient comme si c’était hier. Quand nous l’avons joint au téléphone, il était surpris d’apprendre qu’autant de temps s’était écoulé depuis. L’homme de 75 ans se souvient du message que René Angélil lui avait transmis à propos d’une artiste qu’il devait « absolument rencontrer ».

Photo d'archives

Puisque le bureau de l’imprésario se situait aux abords de Télé-Métropole (TVA), Michel Jasmin y était allé un après-midi entre deux répétitions.

« René filait un très mauvais coton, raconte-t-il. Ginette Reno l’avait laissé tomber. Il n’avait plus rien devant lui. Il m’a dit : “Je sais que normalement, tu présentes des vedettes, mais j’ai découvert cette jeune fille...” Il m’a demandé si j’avais le temps d’écouter une cassette. J’ai dit oui, il m’a fait jouer sa chanson, je l’ai écoutée jusqu’à la fin, et j’ai dit : “Si tu ne la signes pas, c’est moi qui vais la signer !” »

La pièce en question, c’était Ce n’était qu’un rêve, le tout premier simple de Céline Dion, composé par Thérèse Tanguay-Dion, sa mère. Soufflé par ce qu’il venait d’entendre, Michel Jasmin était retourné à Télé-Métropole avec l’objectif de convaincre ses patrons de laisser une chance à cette nouvelle venue.

Photo d'archives

« Je leur ai demandé de m’accorder cette faveur parce que j’avais l’impression que quelque chose d’important allait se passer. On m’a fait comprendre que ce n’était pas la règle, mais on m’a dit OK. »

Capture d'écran, TVA

Avec modestie

Quand on salue le flair de Michel Jasmin, qui s’est démené pour qu’on permette à Céline Dion d’apparaître dans son talk-show, lequel attirait chaque soir plus de 2 millions de téléspectateurs, le principal intéressé nous reprend avec modestie.

« Si ça n’avait pas été moi, ça aurait été quelqu’un d’autre, déclare-t-il. N’importe qui aurait fait pareil. Le talent était tellement évident. Il y avait quelque chose de spécial chez cette petite fille de 13 ans. »

Selon Michel Jasmin, Céline Dion était nerveuse à propos d’une seule chose avant d’interpréter Ce n’était qu’un rêve devant les caméras : ses chaussures.

« Ce n’était pas la chanson qui l’inquiétait, ce n’était pas les paroles, la musique, sa voix... C’était ses souliers ! Elle portait des souliers noirs, mais ce n’était pas leur couleur originale. Maman Dion les avait peinturés pour qu’ils aillent avec sa robe. Mais ils craquaient, et Céline avait peur qu’ils la lâchent pendant la chanson ! »

On connaît la suite...

En fin de compte, la prestation de Céline Dion s’est déroulée sans heurts, et comme le veut l’expression, The rest is history.

« C’était très fort comme moment, évoque Michel Jasmin. Tout le monde était un peu secoué. Quand Céline est venue s’asseoir, je lui ai demandé si elle suivait des cours de chant, et elle m’a répondu quelque chose comme : “Non. Pourquoi ? Je n’en ai pas besoin.” Et elle avait raison ! »

40 fois où Céline Dion a marqué la culture populaire

La chanteuse québécoise a toujours su alimenter les conversations des médias

Pour souligner les 40 ans de carrière de Céline Dion, qui effectuait sa toute première apparition télé le 19 juin 1981 chez Michel Jasmin, voici 40 occasions où elle a marqué la culture populaire.

1. Une colombe

Photo d'archives

En septembre 1984, une jeune Céline âgée de 16 ans chante Une colombe au Stade olympique de Montréal, non seulement devant 60 000 jeunes, mais devant le pape Jean-Paul II.

2. Victoire à l’Eurovision

Photo courtoisie

En 1988, Céline remporte le concours Eurovision en chantant Ne partez pas sans moi. Et personne n’a oublié l’ensemble veston-robe à crinoline qu’elle y portait.

3. Nickels

Bien avant d’acheter Schwartz’s, Céline et René Angélil fondent la chaîne de restaurants Nickels au début des années 1990.

4. « J’peux pas accepter ce trophée-là... »

Photo d'archives

Le 21 octobre 1990, Céline refuse le Félix de l’Artiste anglophone de l’année pour l’album Unison au gala de l’ADISQ.

5. Dans Des fleurs sur la neige

Au printemps 1991, Céline joue le rôle d’Élisa T. dans Des fleurs sur la neige, une minisérie de Radio-Canada qui raconte le parcours d’une jeune femme battue et victime d’abus sexuels.

6. Une pub pour Coke Diète

Céline est apparue dans plusieurs publicités télé au fil des années. La plus mémorable demeure celle pour Coke Diète de 1991, dans laquelle la star, vêtue d’une robe rouge, chante le jingle des boissons gazeuses en multipliant les acrobaties vocales. Tout le monde ensemble : « Mais avant tout, mais avant tout-tou-tou-tou-tou-tou-tou ! »

7. En larmes devant Lise Payette

Photo d'archives

En entrevue télévisée avec Lise Payette en 1992, Céline pleure à chaudes larmes en disant qu’elle doit taire l’identité de l’homme qu’elle aime.

8. Un vidéoclip révélateur

Réalisé par Alain DesRochers, le vidéoclip de Did You Give Enough Love, sorti en 1993, montre une facette inédite de Céline, qui joue la carte sexy en étrennant une robe transparente qui dévoile ses dessous révélateurs.

9. Céline révèle son amour pour René

Lors d’une émission spéciale animée par Sonia Benezra et enregistrée au Métropolis de Montréal pour lancer l’album The Colour of My Love en 1993, elle rend publique sa relation amoureuse avec René Angélil, son imprésario.

10. Coiffée d’un diadème

Photo d'archives

Le 17 décembre 1994, Céline et René unissent leur destinée à la basilique Notre-Dame de Montréal. La tenue de l’artiste frappe l’imaginaire, particulièrement son diadème de 7 lb composé de 2000 cristaux autrichiens.

11. Son collier aux Oscars

Arborant le Cœur de l’océan, ce précieux collier composé d’un saphir de Ceylan entouré d’une centaine de diamants, la star interprète My Heart Will Go On aux Oscars de 1998. Tout le monde retient son souffle quand elle cogne sa poitrine – et accroche le précieux bijou – lors du climax du morceau.

12. Un duel de divas avec Aretha

Au concert Divas Live diffusé sur VH1 en avril 1998, Céline affronte nulle autre qu’Aretha Franklin lors d’un combat d’envolées vocales improvisé sur Testimony. Encore aujourd’hui, ce duel soulève les passions des amateurs sur internet.

13. Catastrophe évitée à l’ADISQ

Pilotant le 20e gala de l’ADISQ au Centre Bell en 1998, Céline frôle la catastrophe lors du numéro d’ouverture, en descendant du plafond dans un globe terrestre géant suspendu tout croche en raison d’un câble défaillant. La star, qui agrippe une barre de métal, continue de chanter sa chanson comme si tout était sous contrôle jusqu’à ce qu’elle atterrisse, saine et sauve, sur scène.

14. Un smoking à l’envers aux Oscars

En 1999, Céline secoue le tapis rouge des Oscars en étrennant un smoking blanc – signé Christian Dior par John Galliano – porté à l’envers.

15. Des chameaux au renouvellement des vœux

En janvier 2000 à Las Vegas, Céline et René renouvellent leurs vœux de mariage au cours d’une cérémonie saluant les origines syro-libanaises du gérant. Le tout, entourés de chameaux, de danseuses du ventre et d’oiseaux exotiques.

16. La petite vie

En 2002, Céline apparaît dans Noël chez les Paré, un épisode spécial du plus grand succès télé de l’époque, La Petite Vie. Elle y chante C’est Noël pour Moman (Serge Thériault).

17. Au Super Bowl

Le 26 janvier 2003, Céline chante God Bless America en ouverture du Super Bowl. Près de 90 millions de téléspectateurs américains regardent sa prestation en direct.

18. Céline se teint en blonde

Photo d'archives

Pour lancer son premier spectacle en résidence à Las Vegas en 2003, la superstar adopte une coiffure qui divise ses fans : les cheveux courts blond platine.

19. Céline pleure son père sur scène

Le 30 novembre 2003, en spectacle au Colosseum du Caesars Palace, l’artiste annonce qu’elle connaît une journée difficile parce qu’elle vient de perdre son père, décédé d’un cancer à 80 ans. Elle chante What A Wonderful World en pleurant à chaudes larmes.

20. Des photos avec Anne Geddes

Photo courtoisie

En 2004, Céline lance l’album-concept Miracle, réalisé en collaboration avec Anne Geddes, cette célèbre photographe des années 1990 spécialisée en portraits de bébés.

21. « Take a kayak ! »

Photo courtoisie

En entrevue à Larry King en septembre 2005, une Céline en larmes lance ce cri du cœur en direct à CNN pour inciter le gouvernement américain à envoyer des renforts pour sauver les victimes des inondations provoquées par l’ouragan Katrina en Nouvelle-Orléans.

22. Il était une fois des gens heureux

En 2006, un numéro musical auquel Céline participe – à partir de Las Vegas – avec ses frères et sœurs déraille complètement à l’émission On n’a pas toute la soirée, animée par Éric Salvail. Sur YouTube, cette reprise d’Il était une fois des gens heureux devient virale en quelques jours.

23. Les plaines avec Ginette

Photo courtoisie

Pour marquer le 400e anniversaire de Québec, Céline prend les plaines d’Abraham d’assaut en août 2008 pour offrir un spectacle d’anthologie. Le fait saillant ? Sa reprise d’Un peu plus haut, un peu plus loin avec Ginette Reno.

24. Un parc aquatique dans sa cour

Photo courtoisie

En 2010, Céline revampe sa luxueuse résidence de Jupiter Island en Floride en y faisant aménager un parc aquatique composé d’une grande piscine creusée, d’un canal et d’une glissade d’eau.

25. Le fleuve Saint-Laurent en ski nautique

Durant l’enregistrement du talk-show L’été indien en juillet 2014, Céline et Julie Snyder font du ski nautique sur le fleuve Saint-Laurent.

26. les condoléances du public

Photo courtoisie

Le 21 janvier 2016, à la suite du décès de René Angélil, la chanteuse passe des heures à recevoir les condoléances du public à la basilique Notre-Dame.

27. Céline craque durant All By Myself

De retour sur scène à Las Vegas un peu plus d’un mois après la mort de René, Céline est submergée par l’émotion et craque durant All By Myself.

28. Le coton ouaté du Titanic

Photo courtoisie

De passage à Paris en juillet 2016, Céline sort en public vêtue d’un coton ouaté du film Titanic.

29. Céline imite Sia chez Jimmy Fallon

Le cœur léger, la Québécoise lâche son fou au Tonight Show de Jimmy Fallon en participant au jeu des imitations. Après avoir twerké comme Rihanna, elle fait sensation en imitant Sia, en utilisant ses propres cheveux pour recouvrir son visage.

30. Céline salue Fierté Montréal

Dans une vidéo publiée sur Facebook au mois d’août 2016, Céline Dion salue la communauté LGBTQ+ en soulignant le 10e anniversaire de Fierté Montréal. Un seul hic : elle tient le drapeau arc-en-ciel à l’envers.

31. Au MET Gala

Photo d'archives, AFP

En 2017, Céline Dion épate la galerie au MET Gala à New York. Habillée en Versace, la diva vola la vedette. En coulisses, dans une vidéo pour Vogue, elle enlève même son soulier pour l’utiliser comme téléphone.

32. Danse sensuelle avec Pepe

Durant sa tournée estivale européenne de 2017, Céline alimente la machine à rumeurs en livrant sur scène une danse sensuelle avec Pepe Munoz, son danseur et futur styliste.

33. En haute couture pour Vogue

En 2017, Céline confirme son nouveau statut d’icône de style en portant six créations de haute couture de Dior, Chanel et compagnie dans une vidéo de deux minutes du magazine de mode Vogue. Marc Labrèche parodiera le célèbre segment au Bye Bye.

34. « C’est moi l’boss »

Photo d'archives, Chantal Poirier

En conférence de presse à Montréal pour présenter sa collection de sacs à main en août 2017, Céline met les choses au clair. La personne qui tient les commandes, c’est elle. « C’est moi l’boss ! » lance-t-elle.

35. « This Thing only goes to eleven »

Photo courtoisie, Denise Truscello

En 2018, Céline fait preuve d’autodérision dans son clip pour Ashes, tiré du film Deadpool 2. Quand le superhéros lui demande d’en beurrer moins épais, la diva refuse catégoriquement. « This thing only goes to eleven », répond-elle.

36. Celinununu

En 2018, Céline s’associe au duo de créatrices de mode nununu pour lancer Celinununu, une collection de vêtements non genrés pour enfants.

37. Au concert de Lady Gaga

Le 30 décembre 2018, Céline assiste au spectacle de Lady Gaga à Las Vegas. Une vidéo la montrant danser librement au parterre devient vite virale.

38. Égérie de L’Oréal Paris

Photo courtoisie, Sofia Sanchez & Mauro Mongiello

Au printemps 2019, à 51 ans, Céline devient la nouvelle porte-parole de L’Oréal Paris. Dans la pub télé, elle chante Respect d’Aretha Franklin pendant qu’elle se prépare à sortir en ville.

39. Intense à Carpool Karaoke

Photo tirée d'Instagram

Invitée au Carpool Karaoke du Late Late Show de James Corden à CBS en mai 2019, Céline en met plein les oreilles et plein la vue. Ses grimaces durant les premières notes d’It’s All Coming Back To Me Now font partie des faits saillants du segment.

40. Un fils rappeur

Depuis quelques années, le fils aîné de Céline, René-Charles Angélil, poursuit une carrière de rappeur. Plus tôt cette année, le jeune homme de 20 ans a lancé un premier album intitulé CasiNo.5.