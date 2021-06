Chaudière-Appalaches: des travailleurs de la santé en grève les 21 et 22 juin

Devant l’impasse des négociations, les syndicats représentant le personnel de bureau, les techniciennes, techniciens et professionnels de l’administration du CISSS de Chaudière-Appalaches et le Syndicat des travailleuses et des travailleurs du Pavillon-Bellevue (CSN) débrayeront les 21 et 22 juin.

«Après la crise qu’on vient de traverser, alors que les besoins étaient déjà énormes, nous pensions bien que nous pourrions conclure une entente satisfaisante sans avoir recours à la grève», a déploré vendredi Annie Dubois, présidente du Syndicat du personnel de bureau, des techniciens et des professionnels de l’administration de Chaudière-Appalaches (CSN), dans un communiqué.

Ce premier débrayage en santé et services sociaux, à la CSN, s’inscrit dans un mouvement de grève touchant l’ensemble des réseaux publics, notamment celui de l’éducation, où plusieurs grèves se sont tenues dans les dernières semaines.

La FSSS–CSN réclame notamment des mesures d’attraction et de rétention du personnel pour contrer aux problèmes de pénurie de main-d’œuvre dans le réseau de la santé et des services sociaux.

«Nos revendications, notamment celles qui visent à améliorer davantage les salaires de celles et ceux qui gagnent le moins, sont justes. Elles permettront d’améliorer l’attraction et la rétention du personnel et c’est comme ça que nous réussirons à relever les services publics, au bénéfice de toute la population du Québec», a déclaré Ann Gingras, présidente du Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches (CSN).

«À défaut d’une entente négociée, les lignes de piquetage seront érigées à compter de 8 h lundi matin. Il n’y a personne qui souhaite arriver à la grève. Cependant, la patience a ses limites. La négociation est en cours depuis près de deux ans et la convention collective est échue depuis plus d’un an. Les gens sont épuisés, il faut que ça change», a ajouté Mme Gingras.

«Les services essentiels seront assurés durant la grève», a-t-on toutefois précisé par communiqué.