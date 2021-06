Comment faire pour ne blesser personne?

Je suis gaie et je vis en couple avec ma compagne depuis cinq ans. Ce ne fut pas simple de faire accepter ma situation à mes parents qui sont plutôt du type « vieux jeu ». Une chance que mon frère et sa femme ont servi d’intermédiaire, sinon je ne sais pas comment je me serais tirée d’affaire.

Sans prétendre qu’ils aiment me savoir avec une fille, au moins ils ne lui font plus de commentaires désobligeants, comme ils m’en faisaient quand je suis sortie du placard. Même si on ne met jamais les pieds chez eux ensemble, et eux non plus chez nous, quand des fêtes de famille ont lieu chez mon frère et sa femme, ils acceptent de nous côtoyer. Ce qui pour moi constitue une ouverture de leur part.

Mon problème de conscience actuellement, c’est que ma blonde et moi avons décidé d’avoir un enfant, et que c’est moi qui le porterai. On ne les a pas encore mis au courant. Seuls mon frère et sa femme sont au parfum de nos démarches et savent que le père choisi est un de nos amis de toujours.

Il va bien falloir que j’annonce notre décision à mes parents puisque, si tout se passe bien, je serai enceinte dans les mois qui viennent. Mais je ressens une chi...e terrible à la simple pensée de leur annoncer ça !

Pouvez-vous croire que j’ai 35 ans et que je suis encore craintive à l’idée de faire face à mes parents, et pour quelque chose que je veux le plus au monde par-dessus le marché ? Au lieu de me réjouir de ce qui va nous arriver à ma blonde et à moi, je suis comme paralysée par la peur. Est-ce normal ?

Un cœur qui voudrait être en paix

Il vous reste probablement un petit bout de chemin à faire pour être totalement en paix avec votre orientation sexuelle. Et vous allez l’être quand vous aurez coupé le cordon ombilical qui vous relie encore à des parents à qui vous voudriez plaire à tout prix, comme quand vous étiez enfant.

Vous me semblez amoureuse et bien entourée d’affection par votre blonde, votre frère et sa famille. Alors, que vous faut-il de plus pour vous rassurer sur votre droit plein et entier de vivre votre vie comme vous l’entendez, et en dépit de ce qu’en pensent vos parents ? À vous de trouver la réponse qui va calmer vos angoisses et favoriser votre grossesse.