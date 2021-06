FE : un tout nouveau concept pour l’ePrix de Puebla

En utilisant l’autodrome Miguel E. Abed pour la tenue de l’ePrix de Puebla, la Formule électrique proposera non seulement un nouveau circuit aux écuries et leurs pilotes, mais aussi une toute nouvelle configuration de piste pour l’utilisation du mode attaque.

Pendant que le circuit Hermanos-Rodriguez, théâtre habituel de l’escale mexicaine annuelle de la FE, est utilisé comme centre médical pour lutter contre la pandémie de COVID-19, la ville d’Amozoc, au sud-est de Mexico, a accepté de prendre la relève.

Or, le tracé choisi mettra en scène une particularité jamais vue en FE: le virage 8 offrira deux voies bien distinctes, dont l’une, plus longue, devra être empruntée deux fois au cours de chaque course pour activer le mode attaque.

Habituellement, l’activation se fait à l’aide d’un passage sur la trajectoire extérieure d’un virage. Le nouveau concept n’est pas sans rappeler celui du «tour joker» du Championnat du monde de rallycross.

«Nous avons cette idée depuis longtemps d'essayer de ne pas faire le mode attaque uniquement à l'extérieur du virage, mais de faire autre chose un peu comme en MotoGP ou avec un tour joker», a révélé récemment le directeur sportif de la série, Frederic Espinos, au site The Race.

«Quand nous avons vu le plan de la piste de Puebla, nous avions cette opportunité dans le virage 8, car il y a une autre partie de la piste avec les différents tracés disponibles.»

Céder le passage

Or, qui dit trajectoire plus longue dit perte de temps plus grande. Ce nouveau concept pourrait également causer quelques ennuis au chapitre de la réintégration de la ligne de course. Qui aura la priorité pour prendre la ligne de course à la sortie du virage 8? Une question que se pose sérieusement le directeur de BMW Andretti, Roger Griffiths.

«Comme avec l’idée du tour joker dans d’autres séries, la différence va être beaucoup plus considérable par rapport à la normale où nous voyons une perte de temps de 1,2 à 1,3 s lors de [l’activation], a expliqué Griffiths. Je pense que vous pourriez voir le double au moins au Mexique.»

«La différence par rapport aux autres pistes est que là où la boucle du mode attaque est intégrée, vous ne quittez pas la piste de course pour ensuite la rejoindre, alors qu'ici vous quittez la piste. Ce sera intéressant de voir comme ce sera surveillé. [Habituellement], vous pouvez être agressif, alors qu’ici, si vous respectez l'esprit du règlement, vous êtes censé céder le passage aux autres. Nous verrons donc comment cela fonctionne.»

Cette nouvelle façon de faire sera-t-elle à l’origine de quelques incidents? Les amateurs de course pourront le constater par eux-mêmes puisque les deux courses, tenues samedi et dimanche, seront diffusées sur les ondes de la chaîne TVA Sports.