Fêtes de la Nouvelle-France TD 2021

Les Fêtes de la Nouvelle-France TD déploieront un tout nouveau concept du 5 au 15 août, en proposant aux visiteurs aventuriers sept quêtes historiques inspirées de sept personnages de la Nouvelle-France. Prenez part à cette immense Chasse au trésor TD au cœur du Vieux-Québec et partez à la recherche d’indices et de clés pour résoudre les quêtes et en apprendre ainsi davantage sur l’époque.

Un Médaillon-décrypteur accompagné de la carte au trésor permettra à son détenteur de progresser d’une quête à l’autre en découvrant des codes secrets. De plus, les participants qui le souhaitent pourront bonifier leur expérience en accédant gratuitement, grâce à leur appareil mobile, à la Chasse au trésor en ligne. Le Médaillon-décrypteur est en vente dès maintenant au coût de 15 $, taxes et frais inclus, sur nouvellefrance.qc.ca.

Mise en situation

Des portes du temps et des objets mystérieux sont apparus au cœur du Vieux-Québec à la suite d’un événement bouleversant. Une tempête temporelle a propulsé des personnages historiques et explorateurs hors de leur époque respective. Afin de tous les renvoyer à la bonne période, les participants devront trouver les clés des sept portes du temps et décoder une date spécifique pour chaque personnage afin qu’ils retrouvent leur route spatiotemporelle jusqu’en Nouvelle-France.

L’histoire de chaque personnage sera racontée en capsules vidéo via des contenus historiques qui pourront être débloqués au fil des quêtes. Il s’agit de Marie Rollet, Marie-Anne Barbel, les chefs autochtones Kondiaronk et Donnacona, Pierre Dugua de Mons, Olivier Le Jeune et Jean Talon.

Photo courtoisie, Émilie Nadeau

«Je salue la créativité des organisateurs qui ont su mettre sur pied une formule renouvelée pour cet événement incontournable dans le paysage événementiel de notre ville. Encore une fois cette année, les participants auront la chance de découvrir notre riche histoire ainsi que notre accent d’Amérique unique à travers ces personnages fascinants. Je suis ravi que deux chefs autochtones soient parmi les personnages ! Il s’agit d’une belle occasion de mise en valeur des cultures des Premières Nations ; une démarche qui me tient à cœur. Nul doute qu’avec le Vieux-Québec en trame de fond, la chasse au trésor sera passionnante», a déclaré le maire de Québec, Régis Labeaume.