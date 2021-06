Ivanhoé Cambridge: la Caisse de dépôt mise sur les parcs de maisons mobiles

En immobilier, la Caisse de dépôt et placement n’investit pas que dans les tours de bureaux, les entrepôts et les centres commerciaux. Il y a deux ans, elle a fait l’étonnant pari d’acheter des parcs de maisons mobiles aux États-Unis.

Nathalie Palladitcheff

PDG d’Ivanhoé Cambridge

« Tout le monde ne peut pas accéder à la propriété. Ce qui était, avant, le rêve américain d’être absolument propriétaire, eh bien, malheureusement, il y en a beaucoup qui ont expérimenté que ça pouvait se traduire par un cauchemar », raconte au Journal Nathalie Palladitcheff, grande patronne de la filiale immobilière de la Caisse, Ivanhoé Cambridge, en évoquant les ravages de la crise financière de 2008.

En 2018, l’occasion s’est présentée d’investir dans RHP Properties, le plus important exploitant privé de parcs de maisons « préfabriquées » aux États-Unis.

« Je n’avais jamais vu ça »

Mme Palladitcheff a pris l’avion pour aller visiter l’un de ces parcs, question de bien comprendre de quoi il s’agissait.

« Je n’avais jamais vu ça. Ça n’existe pas vraiment en Europe », confie la Française.

Elle est revenue du voyage convaincue qu’il pouvait s’agir d’un bon investissement pour la Caisse.

« Ce sont des ensembles – et on a vraiment bien choisi notre partenaire pour ça – qui sont très bien tenus, précise la dirigeante. C’est très propre et très bien organisé. [...] Tant qu’on le fait correctement, ça nous apprend quand même pas mal de choses sur la manière dont on peut faire du résidentiel pas cher. »

Ivanhoé est actuellement copropriétaire de 8800 sites de maisons mobiles aux É.-U. après en avoir acquis 1300 en 2020. Ils sont notamment situés en Pennsylvanie, au Wisconsin et en Arizona.

Les résidants, qui peuvent être locataires ou propriétaires d’une maison mobile, versent un loyer au propriétaire du parc où celle-ci se trouve. Le prix d’une maison mobile varie de 30 000 à 90 000 dollars américains.

« Engagement sociétal »

« On est dans un engagement sociétal, soutient Nathalie Palladitcheff. Il y a un besoin. On y répond avec toute l’éthique qu’on peut y mettre et puis ça marche. »

La Caisse n’est pas le seul grand investisseur à voir du potentiel dans les maisons mobiles. Le fonds étatique singapourien GIC et de grandes firmes américaines comme Carlyle et Apollo ont également fait le saut. Pas moins de 4 milliards $ US ont été investis dans le secteur en 2018, selon le Financial Times.

L’exploitation des centres commerciaux abandonnée

Changement majeur chez Ivanhoé Cambridge. Le bras immobilier de la Caisse de dépôt n’exploitera plus de centres commerciaux lui-même, a appris Le Journal. Il confiera plutôt cette tâche à une entreprise spécialisée en la matière à qui elle pourrait transférer jusqu’à 40 % de ses salariés.

Cette décision a une signification particulière sur le plan historique puisque Ivanhoé Cambridge a été fondé en 1953 comme exploitant de centres commerciaux par l’épicier montréalais Sam Steinberg.

« Il faut être assez humble [...] pour savoir que ce qui a bien fonctionné dans le passé n’est pas du tout la garantie que ça va fonctionner dans le futur », a confié hier au Journal la PDG d’Ivanhoé Cambridge, Nathalie Palladitcheff.

« C’est une grande réflexion qu’on a menée en interne et qui nous semble être vraiment celle qui nous permettra de retrouver les niveaux de performance que l’on espère », a-t-elle ajouté.

Des 970 employés d’Ivanhoé Cambridge, environ 40 % sont affectés aux centres commerciaux. Une bonne partie d’entre eux seront transférés au futur gestionnaire externe, qu’Ivanhoé espère avoir choisi d’ici la fin de l’été. Le nombre précis de personnes touchées n’est pas encore connu.

Rappelons que l’an dernier, Ivanhoé avait procédé à deux restructurations qui avaient entraîné le licenciement d’une centaine de salariés.

Pertes massives

Rappelons qu’en 2020, Ivanhoé Cambridge a enregistré un rendement de -15,7 % et une perte de 6,4 milliards $. Fortement touchés par la pandémie, la quarantaine de centres commerciaux appartenant à Ivanhoé expliquaient une bonne partie de la contre-performance.

Nathalie Palladitcheff a admis qu’une partie des pertes subies l’an dernier dans le secteur des centres commerciaux ne pourront pas être récupérées. Ces derniers mois, Ivanhoé Cambridge a vendu ses participations dans un centre à Ottawa et deux autres en Colombie- Britannique. Deux autres ventes doivent bientôt suivre. Dans tous les cas, les prix obtenus sont loin des sommets atteints il y a quelques années.

« On arrive souvent à faire des ventes qui nous permettent quand même de retrouver notre mise initiale et le coût du capital qu’on a mis dans l’intervalle », a affirmé la dirigeante.