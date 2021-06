La DPJ va-t-elle vraiment changer?

Le rapport de la commission Laurent sur la DPJ et les multiples recommandations qu’il contient ont largement été commentés dans les divers médias. À lire et à entendre les journalistes et chroniqueurs, on a l’impression que dans pas longtemps, ça va tellement bien aller dans cet organisme que « tout le monde sera beau, tout le monde sera content » !

Personnellement, je ne partage pas ce grand enthousiasme collectif. Pour avoir vécu de près un cas de famille ayant eu affaire avec la DPJ, je peux vous assurer que ça ne sera pas simple de faire bouger cette grosse machine étatique engluée dans la bureaucratie. Mon expérience fut si désolante que j’imagine mal que ça puisse être mieux dans un avenir rapproché.

Je crois que votre expérience difficile avec cet organisme teinte votre jugement et vous prive de la dose d’espoir nécessaire pour croire que les choses peuvent changer. Moi, je préfère donner la chance au coureur et me dire que les qualités humaines et professionnelles de madame Laurent ainsi que la volonté arrêtée du gouvernement actuel d’engager la DPJ dans une nouvelle ère sont de bon augure pour l’avenir de cet organisme.