Le Canada sans réponse face à l’Italie

(Sportcom) – Les Canadiennes entamaient une nouvelle semaine de compétition à la Ligue des nations de volleyball de Rimini. La troupe de Shannon Winzer s’est inclinée en trois manches (25-18, 25-20 et 25-20) face à une Italie en plein contrôle de ses moyens.

Le début de match a été extrêmement serré alors que les deux pays étaient nez à nez jusqu’à 14-14. Les Italiennes ont toutefois réussi une longue série au service pour prendre l’avance et remporter la première manche par la marque de 25-18.

Le début du deuxième engagement était encore une fois très serré, l’Italie a cependant pris le contrôle rapidement et n’a plus regardé derrière. Les Canadiennes n’étaient plus dans le coup à la manche ultime. Elles ont eu de la difficulté à répondre aux attaques italiennes et elles se sont avouées vaincues en trois manches.

«C’était un mauvais match de notre part, simplement parce qu’on a manqué de concentration à plusieurs moments. On accepte de faire l’erreur si c’en est une en lien avec l’agressivité, mais ce match a comporté beaucoup d’erreurs de concentration», a remarqué Kim Robitaille après la défaite.

«On a travaillé très fort en défensive, on est revenues de l’arrière, mais ce n’était pas assez. Nous n’avons jamais abandonné par contre», a affirmé Cassandra Bujan après la rencontre dans la zone d’entrevue Rimini.

La Québécoise Kim Robitaille n’était pas en uniforme à cette rencontre. Kiera Van Ryk a été la meilleure pointeuse de la formation canadienne grâce à ses 13 points.

L’équipe canadienne affrontera maintenant la Thaïlande samedi, avant de croiser le fer avec la Belgique dimanche.