Les Bucks forcent un match ultime

Les Bucks de Milwaukee ont forcé la tenue d’un match ultime face aux Nets de Brooklyn en l’emportant 104 à 89 lors du sixième match de leur série demi-finale d’association, jeudi soir, au Fiserv Forum.

Milwaukee sera en territoire hostile pour ce dernier duel, mais a profité de l’énergie de ses partisans pour au moins se permettre d’y croire à nouveau. Les Bucks ont dominé leurs adversaires au niveau des points dans les quatre quarts de cette rencontre.

Fidèles à leurs habitudes, Giannis Antetokounmpo (30 points et 17 rebonds) et Khris Middleton (38 points et 10 rebonds) ont été les principales armes offensives de leur équipe. Ce dernier a d’ailleurs réussi cinq tirs du centre-ville.

Seul l’inévitable Kevin Durant, qui a inscrit 32 points, a été vraiment menaçant du côté des Nets. Comme mardi, James Harden a été plutôt discret, produisant 16 points.

Le dernier match de cette série aura lieu samedi avec à la clé une présence en finale d’association. Les Hawks d’Atlanta ou les 76ers de Philadelphie seront alors leurs adversaires.