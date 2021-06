Les ventes de Tesco progressent encore un an après le confinement

Londres | Le géant britannique des supermarchés Tesco a annoncé vendredi une activité en légère hausse entre mars et mai soit son premier trimestre décalé, avec la levée de restrictions et un an après le premier confinement qui avait dopé son activité.

Son chiffre d'affaires a progressé sur un an de 1,3 % à 13,36 milliards de livres, hors Tesco Bank, selon un communiqué du numéro un du secteur au Royaume-Uni.

Il a été ralenti par un effet de comparaison défavorable, après avoir profité comme l'ensemble des supermarchés du confinement mis en place l'an dernier pour enrayer la pandémie.

Les Britanniques s'étaient alors rués dans les commerces alimentaires, face à la fermeture des bars, restaurants et cantines.

Les ventes de Tesco ce trimestre restent solides, puisqu'elles sont encore en hausse, à données comparables, de 8,1 % par rapport à deux ans auparavant, soit avant que la crise sanitaire ne frappe.

Le groupe précise que de nombreux consommateurs continuent de prendre leur repas à la maison, avec des achats en ligne toujours très soutenus.

Il précise que les ventes ont encore bondi en mars avec le nouveau confinement, mais ont été modérées en avril et en mai avec la réouverture de l'économie.

«Nous avons enregistré une forte performance au premier trimestre, même si nous faisions face à la demande élevée de l'an dernier en raison de la pandémie», souligne Ken Murphy, directeur général du groupe.

Il ne modifie pas ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2021-2022, même si «les perspectives de marché restent incertaines».

Après avoir vu les ventes bondir de 7,7 % à données comparables en 2020-2021, le groupe s'attend désormais à une activité moins forte à mesure que les restrictions sont levées.

Il prévoit une hausse de sa rentabilité puisque la majorité des coûts engendrés par la pandémie, liés au personnel ou à la montée en régime des ventes en ligne, ne se répéteront pas au cours de l'exercice 2021-2022.

Son bénéfice opérationnel devrait en outre retrouver son niveau de 2019-2020.