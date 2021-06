Nouveau projet immobilier

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ s’associe à EDIFIA Groupe Immobilier, dans le cadre du projet résidentiel Le Cardinal Nord, en construction sur la rue des Rigoles, tout près du Carrefour de la Bravoure à Val-Bélair.

Ce projet promet dans chacune des 132 unités locatives, une finition haut de gamme, une insonorisation supérieure, des plafonds de 8’6’’, un balcon privé, une unité de climatisation et l’accès à un espace terrasse extérieur et à une salle d’entraînement. Stationnements extérieur et intérieur, bornes de chargement pour véhicules électriques et des casiers de rangement sont également prévus.

La livraison de ce projet de six étages hors-sol réalisé par Construction M. Grégore, entrepreneur général est prévue pour l’été 2022. Le Cardinal Nord arrive d’ailleurs à point dans ce secteur qui affiche le taux d’inoccupation le plus bas de toute la région métropolitaine de Québec, soit 0,6 %. Il s’agit de la première phase d’un projet qui en comptera une deuxième de 100 logements.

«L’emplacement du projet Le Cardinal Nord est au cœur d’un tronçon urbain et familial en plein développement qui a accueilli plusieurs projets résidentiels locatifs et en copropriétés au cours des dix dernières années. Le marché multifamilial de Val-Bélair est en pleine effervescence en ce moment et nous souhaitions saisir cette opportunité afin de combler la demande avec une nouvelle offre locative haut de gamme», affirme Derek Tardif, président d’ EDIFIA Groupe Immobilier.