Parce que chaque papa est unique

La météo s’annonce plutôt belle cette fin de semaine et, avec elle, la perspective combien réjouissante d’un rassemblement (extérieur) en famille pour la fête des Pères. Enfin !

L’année dernière, à peu près à pareille date, l’un de mes amis me confiait ne pas se reconnaître dans les types de vins les plus souvent recommandés pour la fête des Pères. Ses mots, en substance : « je ne mange pas trop de viande rouge et pendant l’été, je bois beaucoup plus de vins blancs et rosés que des gros rouges corsés. Est-ce que ça fait de moi un père anormal ? » Sa remarque m’a d’autant plus marquée que je savais exactement à quoi il faisait allusion et que, même moi qui s’oppose aux clichés masculin-féminin, je suis parfois tombée dans le piège.

Et si, cette année, plutôt que les éternels accords avec les grillades, on se laisser inspirer par les passions de nos papas ? Du grand voyageur au littéraire, en passant par le sportif, le chasseur et le philosophe, cinq vins pour faire plaisir à votre père et célébrer tout le bonheur d’être enfin réunis autour d’une même table.

Santé !

Domaine des Huards, Prose 2020

► LE LECTEUR

Photo courtoisie

France 13 %

<1,2 g/L – Biologique | ★★★1/2 | $$1/2

Code SAQ : 13602941

La famille Gendrier pratique la biodynamie dans ses vignobles de la Loire et leur rosé de pinot noir et de gamay est vinifié avec les levures indigènes et un ajout minimal en SO2. Un vin très délicat, mais non moins complexe, qui déploie en bouche un bouquet de petits fruits rouges et de poire, sur un fond minéral qui accentue sa fraîcheur et qui ajoute à sa profondeur. Parfait pour accompagner une mozzarella burrata avec de la roquette et des tomates du Québec.

Le Temps des Amis, Sauvignon blanc, Gascogne

► LE RASSEMBLEUR

Photo courtoisie

France 12 %

1,4 g/L | ★★1/2 | $

Code SAQ : 13602941

Ce vin si joliment nommé est tout juste de retour sur les tablettes. Quelle aubaine! Un sauvignon blanc tout ce qu’il y a de plus sincère, sec et sans trop d’exubérance, mais bien assez parfumé pour séduire les fans de ce cépage. Beau travail.

Anselmo Mendes, Vinho Verde 2019, Pardusco

► L’ORIGINAL

Photo courtoisie

Portugal 12 %

1,5 g/L | ★★★ | $1/2

Code SAQ : 14347574

Votre père aime sortir des sentiers battus ? Servez-lui ce vin rouge de la région portugaise du Vinho Verde, qui déconcerte dès le premier nez avec ses odeurs de fumée et de viande rouge, mais qui s’avère plutôt souple et nerveux en bouche. Rien de complexe, mais un passeport garanti pour le dépaysement. À servir avec du poulet piri-piri ou un flanc de porc grillé.

Compania de Vinos, Valdeorras 2019, Godello

► LE MARCHEUR

Photo courtoisie

Espagne 13 %

1,8 g/L | ★★★ | $$

Code SAQ : 11896113

L’appellation Valdeorras est située dans la partie est de la Galice, une dizaine de kilomètres au sud du Camino francés, le trajet le plus célèbre du chemin de Compostelle. Entre les mains talentueuses de Telmo Rodriguez, le cépage blanc indigène godello donne un vin délicatement parfumé, dont la bouche ample est équilibrée par une pointe d’amertume qui met le fruit en relief. Un très bon vin blanc original à servir avec de la pieuvre au chorizo.

Hervé Villemade, Cheverny 2019

► LE FAN D'HISTOIRE

Photo courtoisie

France 14,5 %

1,9 g/L – Biologique | ★★★★ | $$1/2

Code SAQ : 14713407

Le site gaulois (carnute) de Cellettes, en Sologne, était entouré de bois et il a longtemps été épargné de l’invasion des Romains et des Normands. C’est aussi l’une des communes de France les plus riches en châteaux prestigieux, située au cœur de la vallée des rois. La famille Villemade y produit un excellent rouge de gamay et de pinot noir, dont les notes de fruits noirs et de fleurs sont rehaussées par une pointe d’acidité volatile. La bouche, gouleyante, soyeuse et pleine de vitalité, termine sur une finale florale très élégante.