Vous aviez probablement remarqué que ma page Échos sur la ville du Journal de Québec de lundi dernier (14 juin) n’avait pas été publiée dans sa version papier, mais uniquement sur la version web, et ce, pour des raisons techniques. Permettez-moi de reprendre ce matin la notule suivante. C’est jeudi dernier, le 10 juin, que s’est tenu de façon virtuelle le « Gala des gens de cœur » du Patro Roc-Amadour. À cette occasion, Claude Maheux (photo) s’est vu décerner le Prix Roger Welcott 2020-2021, remis au bénévole qui s’est démarqué par rapport à son engagement, son implication et sa motivation à réaliser son bénévolat au Service d’entraide du Patro. Au cours de la dernière année, Claude s’est investi de façon très active dans le cadre du projet « De chez-nous à chez-vous dans Limoilou », soit l’inclusion sociale des aînés. Il s’est également impliqué au niveau de la distribution alimentaire, de la friperie et du comité des aînés. Toujours attentif aux personnes qu’il côtoie, Claude est un homme discret, efficace et disponible qui exerce son bénévolat depuis maintenant cinq ans.

Bonne retraite !

Michel Lessard (photos), de Québec, mais natif de la ville de Shawinigan, prendra une retraite bien méritée aujourd’hui après 41 ans de loyaux services à titre d’infirmier. Passionné par son métier, Michel a œuvré à ses débuts à l’hôpital Laflèche de Shawinigan pour ensuite s’installer à Québec où il a exercé ses fonctions dans différents CHSLD de Québec et Lévis, et plus récemment au CLSC de Sainte-Foy (Tours d’Iberville). Ses proches et collègues lui souhaitent une longue et heureuse retraite.

À la mémoire de Frank Carrel

À l’occasion de son 102e anniversaire, le Club Rotary de Québec a procédé hier matin au cimetière Mount Hermon, à Québec, au dévoilement d’une plaque funéraire en l’honneur de son fondateur, Frank Carrel. Né à Québec, le 7 septembre 1870, Frank Carrel (photo) fut très impliqué dans sa communauté. Conférencier recherché au Canada et aux États-Unis, on lui prête de grandes connaissances et des talents remarquables de diplomate. Il a défendu de nombreuses causes, et ses prises de position furent souvent visionnaires. Notamment, il a prôné la réfection et la conservation des monuments et des édifices historiques de la ville de Québec, et a plaidé vigoureusement en faveur du vote des femmes au Québec ; un droit qui sera obtenu en avril 1940, peu avant son décès, le 30 juillet. Bien qu’une rue importante de Québec longeant l’autoroute 440 (boulevard Charest) porte son nom, ce grand défenseur du patrimoine n’avait pas de monument à son nom. Le Club Rotary de Québec a remédié à cette situation en honorant son fondateur.

En souvenir

Le 18 juin 1991. Sortie de la chanson (Everything I Do) I Do It For You du chanteur rock canadien Bryan Adams. C’est le premier extrait de son sixième album studio Waking Up the Neighbours. Il figure également sur la bande originale du film Robin des Bois, prince des voleurs de 1991.

Anniversaires

Pierre Turgeon, conseiller aux communications du CEGO (Centre d’expertise des grands organismes), 60 ans...Sam Alexis Woods, fille de Tiger Woods et Elin Nordegren, 14 ans...Annick Tremblay, agent de service aux membres Desjardins de Ste-Foy...Martin St-Louis, ex-joueur de hockey de la LNH, 46 ans...David Côtes, chef relations gouvernementales pour le Québec pour Janssen, 62 ans...Jean Lemay, VP développement, Groupe SM...Jean-Claude Poitras, designer de mode, 72 ans...Paul McCartney, auteur-compositeur et chanteur britannique, 79 ans...

Disparus

Le 18 Juin 2020 : Vera Lynn (photo), chanteuse britannique qui a surtout marqué la période de la Seconde Guerre mondiale... 2018 : Big Van Vader, 63 ans, de son vrai nom Leon Allan White, ancien lutteur de la WWE et de la WCW... 2017 : Tim Hague, 34 ans, ancien combattant canadien de l’UFC... 2014 : Claire Martin, 100 ans, la doyenne des lettres québécoises et 1ère femme à la radio de Québec... 2013 : Marcel Lacroix, 82 ans, ingénieur, homme d’affaires reconnu... 2012 : Daniel Audet, 51 ans, ex-chroniqueur au Journal de Montréal... 2008 : Yvon Langlois, 72 ans, co-fondateur de Langlois Volkswagen et des Roulottes Langlois... 2007 : Georges Thurston, 55 ans, alias Boule Noire... 2005. Louis Philippe « Paddy » Pedneault, 85 ans, commentateur sportif à CKCV durant une vingtaine d’années... 1994. Roger LeBel, 71 ans, comédien québécois.