Quatre Québécoises sélectionnées pour les Jeux de Tokyo en haltérophilie

Quatre Québécoises ont été retenues au sein de l’équipe olympique d’haltérophilie qui prendra part aux Jeux de Tokyo cet été.

Les athlètes sélectionnés sont Maude Charron (64 kg), Rachel Leblanc-Mazinet (55 kg), Taly Darsigny (59 kg) et Kristel Ngarlem (76 kg) qui en seront toutes à une première participation aux Jeux. L’Ontarien Boady Santavy (96 kg), dont le grand-père Bob a pris part aux Jeux de Montréal en 1976, complète l’équipe canadienne qui pouvait compter sur un maximum de huit athlètes (4 femmes et 4 hommes). Les cinq athlètes choisis représentent la plus grosse sélection canadienne depuis 2008 à Pékin où l’on retrouvait aussi cinq haltérophiles.

«C’est exceptionnel de compter sur quatre Québécoises sur une possibilité maximum de quatre femmes, a souligné Charron qui détient le meilleur classement mondial parmi les Canadiens avec une troisième position. Dans ma jeunesse, je rêvais de participer aux Jeux olympiques comme gymnaste et j’ai trouvé une autre façon de réaliser mon rêve. En raison de mon classement mondial qui se situe dans le Top 8, je ne suis pas surprise de ma sélection, mais je ne vends jamais la peau de l’ours avant de l’avoir tué. L’annonce d’aujourd’hui (hier) est une validation.»

Après une année très difficile et un Championnat panaméricain ardu en avril dernier à Santo Domingo, Leblanc-Mazinet estime qu’elle s’en va finalement dans la bonne direction. «Les derniers mois ont été vraiment, vraiment, vraiment pénibles, a-t-elle exprimé. Nous étions dans l’inconnu et ce fut l’année d’entraînement la plus pénible, mais ma sélection est encourageante et je vois maintenant la lumière au bout du tunnel. En République dominicaine, ce fut ma pire compétition à vie, mais mes résultats n’ont pas affecté mon classement mondial.»

«Même si les résultats ont été décevants, j’avais besoin de quitter le pays, de poursuivre Leblanc-Bazinet qui a souffert de quatre hernies discales et d’une blessure à une hanche. Je me suis vidé la tête. Ça paraît depuis mon retour. Je me sens plus forte, j’ai moins de blessures et je lève de plus grosses barres.»

Sur les traces de son paternel

Plus jeune membre de l’équipe canadienne d’haltérophilie, Darsigny marchera ainsi dans les traces de son père Yvan qui a participé aux Jeux olympiques de 1984 à Los Angeles et de 1992 à Barcelone. Entraîneur de sa fille et de Leblanc-Mazinet, il a obtenu la confirmation qu’il accompagnera l’équipe canadienne à Tokyo. La présence du paternel au Japon était dictée par la qualification ou non de ses deux protégées.

«Ça me rend fier de voir mon père heureux de ma sélection, a exprimé l’haltérophile de 23 ans. Je transporte l’héritage qu’il m’a donné. Depuis mes débuts à l’âge de 8 ans, mon rêve est de participer aux Jeux olympiques. Ma sélection représente un soulagement.»

Leblanc-Bazinet et Darsigny avaient une autre bonne raison de se réjouir. «Depuis 2016 quand Rachel s’est jointe à la Machine rouge à Saint-Hyacinthe, nous avons fait tout le processus de sélection ensemble, a raconté Darsigny. On se poussait l’une et l’autre et je m’imagine mal avoir pu voyager au bout du monde sans la présence de mon amie. C’est le fun qu’on puisse vivre l’expérience olympique ensemble.»

«Je suis vraiment, vraiment heureuse qu’on ait pu se qualifier toutes les deux, de renchérir Leblanc-Bazinet. L’haltérophilie est un sport individuel, mais on s’est qualifié en équipe. Depuis les mondiaux universitaires en 2016, nous avons fait tout notre parcours ensemble. C’est incroyable. En plus, Yvan sera avec nous. Il nous a monté de A à Z et il pourra terminer son travail.»