Tourisme: des forfaits à moitié prix pour aider Montréal à se relever

Québec vole au secours de la métropole après un été touristique 2020 d’horreur. Le gouvernement de François Legault bonifie ses forfaits d’excursion dans la métropole et les offrira à moitié prix cet été, a appris le 24 heures.

Les forfaits du programme Explore Québec sur la route, qui permettent de réserver des voyages dans les 22 régions de la province, seront ajustés dès samedi, a annoncé la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, dans un communiqué de presse ce matin.

À Montréal, ces ensembles seront offerts à 50% de rabais, en comparaison des 25% en vigueur jusqu’à maintenant. La mesure sera rétroactive pour les touristes qui avaient déjà réservé leur trajet.

«La saison touristique a été très difficile pour la région montréalaise en 2020», a indiqué au 24 heures le cabinet de la ministre Proulx, qui souhaite attirer les Québécois vers cette région normalement très courue.

C’est aussi une occasion pour les Montréalais d’être touristes dans leur propre ville, a-t-on fait valoir.

Montréal se relève à peine d’un été 2020 marqué par la pandémie et par une série de tristes records. Durant ces quelques mois, l’achalandage des «principaux attraits» a fondu de 75% et la fréquentation des hôtels a atteint un plancher de 15% de leur capacité.

Dans l’ensemble des régions du Québec, Montréal a été la plus affectée par des pertes de revenus touristiques lors de la saison estivale 2020.

D’autres rabais

Par ailleurs, Québec offrira des rabais sur les forfaits du programme Explore Québec sur la route pour toutes les autres régions du Québec. Ceux-ci s’élèveront à 35%.

Mme Proulx souhaite ainsi encourager les Québécois à profiter de ce programme, lancé il y a presque un an, mais qui n’avait pas eu le succès espéré jusqu’à maintenant. Des 10 millions $ débloqués pour Explore Québec sur la route, 2,9 millions $ ont été utilisés pour le moment.

