Une gagnante d’ici à l’Expo-sciences du pays

Une jeune Montréalaise à la persévérance sans borne s’est démarquée à l’Expo-sciences pancanadienne, raflant les plus grands prix pour une expérience qu’elle avait commencée sur des mouches dans sa salle de bain à l’âge de 12 ans.

« On nous dit constamment que les antioxydants sont bons pour notre santé, et nous suivons tous ce conseil sans trop y réfléchir, mais devrait-on vraiment prioriser les aliments riches en antioxydants ? », s’interrogeait il y a quatre ans Allison Engo, qui a aujourd’hui 16 ans.

Forcée à boire de la soupe aux baies de goji sous prétexte qu’il s’agit d’un bon apport en antioxydants, l’adolescente n’y est pas allée de main morte pour convaincre sa mère d’oublier la recette traditionnelle qu’elle n’aime pas.

Après quelques recherches, elle a vite constaté qu’il n’y avait pas vraiment de preuve à leurs bienfaits. Elle a donc voulu remédier au problème en utilisant les mouches comme modèles. Son expérience consistait à comparer les effets d’un régime riche en antioxydants à un régime normal sur différents groupes de mouches, exposées à un grand stress ou dans un environnement calme.

« Mouche qui peut »

Du haut de ses 12 ans, la jeune chercheuse a installé un laboratoire à mouches dans sa salle de bain pour commencer l’expérience « Mouche qui peut ».

« Après un certain temps, les murs ont commencé à se dégrader alors j’ai dû arrêter et déménager mon expérience, raconte-t-elle en riant. J’ai contacté plusieurs laboratoires et beaucoup m’ont refusée parce que j’avais 12 ans. »

Voyant sa persévérance et le sérieux de son projet, un professeur de McGill a accepté de la prendre sous son aile. Quatre ans plus tard, la jeune femme a obtenu le prestigieux prix Platine le mois dernier, à l’Expo-sciences pancanadienne : un prix que le Québec n’avait pas remporté depuis 2014.

« Parfois, c’est tentant d’abandonner parce que c’est beaucoup de travail, mais c’est super important de continuer », dit Allison à tous les jeunes qui auraient envie de se lancer dans un projet.

Bons, les antioxydants ?

Donc, doit-on ajouter les antioxydants à notre apport quotidien ?

« Des célébrités les présentent comme traitement pour tout genre de cause, comme l’âge, la beauté, l’intelligence. Mais selon mon expérience avec les mouches, ce n’est pas aussi efficace que certains pensent », estime-t-elle. Selon ses observations, les antioxydants peuvent protéger les mouches contre les stress sévères, mais n’ont pas de gros impacts autrement.

Mais malgré tous ses efforts et son trophée, l’adolescente devra quand même continuer à ingurgiter la fameuse soupe au goji.

« Ma mère veut quand même que j’en boive pour la tradition, même si ce n’est plus pour les antioxydants et les bienfaits », lance-t-elle en riant.