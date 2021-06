VIGNEAULT-LESIEUR, Jacqueline



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 juin 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Jacqueline (Jackie) Vigneault-Lesieur, épouse de feu Jean Lesieur, fille de feu madame Fleurette Therrien et de feu monsieur Henri Vigneault. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Carole (Omer), Linda (Edouard) et Odette (Jean); ses petits-enfants: Lisa, Martha et Jasmine; ses arrière-petits-enfants: Maude et Élise; ses frères: Raymond et Georges. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, ami(e)s et autres parents. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h.La famille adresse des remerciements au personnel de la Résidence Coeur du Bourg et de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus.