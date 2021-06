BÉDARD, Antonin



Au CHSLD de St-Flavien, le 27 janvier 2021, est décédé à l'âge de 83 ans et 8 mois, Antonin Bédard, époux de Madame Monique Dubois. Il était le fils de feu Philibert Bédard et de feu Marie-Rose Bergeron. Il demeurait à Laurier-Station et autrefois à Ste-Croix. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Monique, ses enfants Guylaine (Michel Boilard), Régis (Mireille Beaupré), Caroline (Mathieu Audet), ses petits-enfants Samuel, Marianne (Jason Dubois), Laurie, Joanie, Jolyane et Annabelle. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bédard : Thérèse (Gaston Talbot), Luc (Louise Breton), Julienne (Bruno Rousseau), feu Marie-Berthe (Fernand Demers, Micheline Rousseau), Claire (Gaston Boucher), Florent (Rollande Dubois), Jacques (Diane Bergeron), Nicole (Normand Bouchard), feu Bruno, Suzanne (Lucien Bergeron), Lise (Bernard Laflamme), Claude (Yvonne Richard), Réjean (Céline Rousseau), Daniel (Johanne Langlois) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dubois : feu Thérèse (feu André Gingras), feu Rachel, feu Ernest, feu Philibert (feu Marie-Berthe Deschênes), feu Julien (feu Carmelle Houde), feu Florence (feu Donat-Paul Bissonnette), Benoît (feu Anna-Marie Lemay), Jean-Paul (feu Thérèse Charest), feu Martial (Angèla Labonté, feu Germain-Marie Lemay), Raymond (feu Micheline Rousseau, feu Thérèse Plante), feu Grégoire (Marielle Desrochers, Jean-Guy Bédard), feu Laurette (feu Roland Laverrière), Réal (Marthe Lapointe), ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du CHSLD de St-Flavien pour les très bons soins prodigués, ainsi qu'à la Maison Villa Laurence de Laurier-Station.La famille vous accueillera à la maison funérairele vendredi 25 juin 2021 de 19h à 21h30 et samedi à compter de 12h.Veuillez compenser vos dons de fleurs par des dons à la FQRP (Fonds québécois de recherche sur le Parkinson). La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire