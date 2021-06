LABRECQUE, Robert



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 mai 2021 à l'âge de 73 ans, est décédé M Robert Labrecque, conjoint de Mme Marie Bolduc. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe Mme Marie Bolduc, ses enfants: Sylvain (Isabelle Proulx), Nicolas (Stéphanie Thibodeau), leur mère Mme Gisèle Bégin, le fils de Mme Marie Bolduc: Jean-Sébastien Tardif (Sarah St-Hilaire), ses petits-enfants: Laurie, Léa-Rose, Benjamin, Rosalie, Annabelle, ses frères: feu André (Jocelyne St-Laurent), Carol, ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Bégin et Bolduc ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'IUCPQ.de 17h à 19h.