RIVARD, Roger



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 27 décembre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Roger Rivard, époux de feu Claire Douville. Il était le fils de feu Jules Rivard et de feu Madeleine L'Heureux. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale vendredi 25 juin 2021 de 19h à 21h et le samedi 26 juin 2021 de 9h à 10h30.suivie de l'inhumation au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil ses enfants: Michèle (Jean Nolin) et Jean-François; ses petits-enfants: Antoine Rivard Nolin (Romy Bouchard), Sophie Rivard Nolin (Francis Lapierre). Il était le frère de: feu Suzanne (feu Jean-Victor Loranger), feu Monique; de la famille Douville, il était le beau-frère de: Nancy (Benoit Racine), Hélène et Louise (feu Guy Trépanier). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces: feu Stéphane Racine, Nicolas Racine (Véronique Gagnon) et leurs enfants Charles et Vincent, Guy Loranger, Marie-Hélène Loranger (David Chamady) ainsi que de nombreux amis. La famille tient à remercier la docteure Caroline Minville ainsi que le personnel de l'Urgence de l'IUCPQ, et celui du 5e étage de pneumologie pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, 418 656-4999.