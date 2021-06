BROUSSEAU, Germain



À l'Hôpital régional de Portneuf - Saint-Raymond, le 12 juin 2021 à l'âge de 83 ans, est décédé, subitement, M. Germain Brousseau qui demeurait à Pont-Rouge. Il était l'époux adoré de Françoise Leclerc, fils de feu Emmanuel Brousseau et feu Simone Milhomme. M. Brousseau laisse dans le deuil ses enfants : Gaëtan (Nicole Anderson) et Jean-François (Nadine Lortie); ses trois petites-filles qu'il adorait : Carla (Anthony Caschetto), Justine (Loïc Brunner) et Marianne, ainsi que son arrière-petite-fille Amalia qu'il a eu le bonheur de tenir dans ses bras. Il laisse aussi dans le deuil, ses frères et sa sœur : Jean-Marie (Denise Châtigny), feu Laurent (feu Andrée Boutet), Jocelyne (feu Yvon Julien), Jean-Claude (Raymonde Sanfaçon), Jean-Yves (Martine Boilard), Guy (Judith Jobin), Jacques (Lucille Laperrière); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Leclerc : feu Laurier (feu Ghislaine Deblois), feu Anita (feu Origène Fortin), feu Rollande (feu Gérard E. Douville), Mariette (feu Euchariste Tessier), feu Colette (feu Jean-Paul Lacroix), Fernande (feu André Lacroix), feu Aline (feu Gaston Brousseau), feu André (Aline Leclerc), Yvon (Rolande Bertrand), feu Jean-Robert (Adrienne Cantin), feu André (Aline Leclerc), Suzanne Julien, Nathalie Dufour et leurs très bons amis Noël Plamondon et Gaëtane Morissette, ainsi que ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Germain était un mari et un père aimant. Connu pour sa bonté et sa générosité, il prenait grand soin de sa famille et des gens qu'il aimait. Il a consacré sa vie professionnelle à aider les autres. D'abord comme infirmier, ensuite comme propriétaire de maison pour aînés, puis à titre de directeur funéraire avec M. Charest jusqu'au moment de prendre sa retraite à l'âge de 75 ans. Tu nous manques déjà cher Popo!Par la suite, les cendres seront déposées au columbarium de la résidence funéraire. Vous pouvez faire un don à la Fondation rêves d'enfants, division Québec est, 245, rue Soumande, bureau 206, Québec. Qc. G1M 3H6 Tél : 1-800-267-9474 ou www.revesdenfants.ca. Les formulaires seront disponibles à l'église.Vous avez été pour moi et ma famille, un grand homme. Un homme de confiance, de droiture et surtout un homme de principes. Merci du fond de notre cœur d'avoir été présent sur notre route et de m'avoir épaulé durant toutes ces années. Moi, Lyne, Roxanne et Maxime nous vous disons un grand merci pour tout cet amour que vous nous avez donné et de votre temps si précieux.