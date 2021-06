ARCHIBALD, Jean-Marc



À l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, le 13 juin 2021, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Jean-Marc Archibald. Il était le fils de feu madame Blanche Pilote et de feu monsieur Willey Archibald de Montmorency. Il demeurait à 233, Rue Côté à Beaupré.La famille recevra les condoléances aule dimanche 27 juin 2021, de 13 h 30 à 16 h suivi d'une cérémonie d'adieu de 16 h à 16 h 30. Il laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Louisette (feu Claude Paré), Yolande (feu Jean-Paul Bouchard), Denise ( feu Gaston Robert), feu Nelson (Lise Richard), feu Laurier, Jacques (Denise Vézina), feu Gaston (Christiane Girard), Jean (Denise Lacasse), Alain (Gilberte De Launière) ainsi que les enfants de monsieur Alain qu'ils considéraient comme un oncle mais surtout un grand frère; Patrick, Mélanie et ses petits-enfants Maud, Tommy et Kim, il était bien aimé de ses neveux, nièces: Line, Johanne, Brenda, Daniel, Marie-France, Caroline, Éric, Nancy, feu Yannik, feu Martin. Il laisse également dans le deuil plusieurs oncles et tantes de la famille feu Archibald et Pilote ainsi que les gens de la maison d'accueil de madame Line Tanguay: Denise, Guy, Juliette, Rose-Marie et Steve pour les bons moments passés ensemble. La famille tient à remercier tout spécialement M. Alain Archibald pour son grand dévouement, sa présence constante auprès de leur frère. La famille tient à remercier le Dr Pierre Boutet et tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré pour les merveilleux soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, 11 000, Rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0www.jedonneenligne.org/fondationhsab/