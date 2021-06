MORNEAU, Charlotte Robitaille



Au Résidences Ste-Hénédine, le 8 juin 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Charlotte Robitaille, épouse de feu monsieur Yvon Morneau. Elle était la fille de feu Napoléon Robitaille et de feu Clara Beaulé. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h., et de là au cimetière du Parc Commémoratif La Souvenance.Elle laisse dans le deuil ses fils: Yves Morneau (Danielle Cloutier) et feu André; ses frères et sœurs: feu Raymond, feu Emmanuel, feu Yolande (feu Desmond O'Neill), Bernadette (feu Gilles Bélanger), Jean (Bernadette Prince), Paul-Émile (Gemma) et Thérèse (Jean-Guy Guérard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Morneau: Claudette (feu Roger Cantin), Ghislaine (Richard Leblanc), Andrée (feu Omer Picard), Michel (Michel Lessard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier les Services Karine Laprise et les Résidences Ste-Hénédine et tout son personnel pour leur attention, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294